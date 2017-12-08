Erkeklerin beden dili ne söylüyor?

Uzmanlar, erkeklerin eylemler yoluyla sosyalleşmeyi öğrendikleri için nasıl hissettikleri hakkında sürekli sinyaller yolladıklarını söylüyorlar. Yapmanız gereken tek şeyse onları iyi gözlemlemek! İşte partnerinizin düşüncelerini anlamak için dikkat etmeniz gerekenler:



Yalan söylüyor

İpucu: Burun veya kulaklarıyla oynar. Bir erkek yalan söylerken yakalanmaktan korktuğunda, kalp atışı genellikle artar ve burnuna, kulaklarına, alnına kan hücum eder; bu da kaşıntılı sızlama hissi yaratır.



Yapmanız gereken: Ona doğruyu söyletmek için, en arkadaş canlısı surat ifadenizi takının. Sonra da suçlayıcı bir tavırdan ziyade meraklı bir tavırla sorularınızı şekillendirin. Bir yalancı nadiren hikayesine dair önemsiz ayrıntılar verir, yani eğer onu yeterince dinleyecek kadar sabırlı olursanız, aklı karışabilir ve baklayı ağzından çıkarır.

Bir şey itiraf etmek istiyor, üstelik iyi bir şey değil

İpucu: Dudakları gerginleşir. Bir erkek bir şey söylemekten çekiniyorsa, ağzı gerilir ve açıp kötü haberi vermek konusunda kararsız olduğu için dudaklarını birbirine bastırır. Çoğu erkek, genellikle anlamayacağınızdan korktuğu için bir şeyler saklar.



Yapmanız gereken: Sorularınız samimi geldiğinde, bu erkeklerin itirafta bulunması için ortamı yumuşatır. "Gergin görünüyorsun. Bana söylemek istediğin bir şey mi var” diye sormayı deneyin. Ne olursa olsun, sakin görünmeye çalışın. Bir erkeğin konuşurken sizin vereceğiniz reaksiyona göre söyleyeceklerini değiştirmemesi için, nötr bir ifade takınmalısınız.



Egosu yaralanmış

İpucu: Bileklerinden birini tutar. Sadece saatini düzeltiyor gibi görünebilir ama bu kendini güvensiz hissettiğinin bir işareti olabilir. Kendini korumaya geçtiğini, kollarına vücudunun karşısında konumlandırılmış bir kalkan gibi davrandığını fark edin.



Yapmanız gereken: Erkekler kendilerini birer süper kahraman gibi hissetmeyi sever. Patronu tarafından azarlandığında ya da sizden kötü bir davranış gördüğünde, özgüveni sarsılabilir. Duyguları incindiğinde ya da belirli bir sorunu çözmeye çalışırken erkekler kendilerini güçsüz hisseder. Konuyu düşünmesi ve kontrolü geri kazanması için ona biraz yalnız zaman tanıyın.



İlişkiniz hakkında kararsız

İpucu: Elleri sürekli meşgul görünür. Yakınlaşmaktan uzak durur ve ellerini meşgul etmek size dokunmaktan kaçınmasını sağlar. Kararını verene kadar fiziksel mesafe yaratmak erkeklerin genellikle duygu gelişimini sorgularken takındıkları bir tavırdır.



Yapmanız gereken: Üzerine gidin. "Birbirimize karşı açık olmayı seviyorum ama bana söylemediğin birşeyler olduğunu hissediyorum” deyin. Eğer baştan savmaya çalışırsa, bastırın ve “Her ne ise başa çıkabilirim” deyin. Söylediklerinin sizi çıldırtmayacağına emin olduğunda, kendisini ifade etmekten çekinmeyecek ve konuşmaya başlayacaktır.

