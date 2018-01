Erkeklerin kadınlara itiraf etmekten korktuğu 8 şey!

Erkek ve kadınların ne kadar farklı ve zıt olabileceğini hepimizi biliyoruz. Çoğunluklu iki taraf da karşısındakinin kendini anlamadığından şikayet eder. Bazen “Seni anlıyorum” cümlesinin ardından “Beni gerçekten anlamıyorsun” cümlesini duymanız mümkündür. Tüm bu sebeplerle her ne kadar böyle bir kalıba sokulmaması gerekse de erkeklerin kadınlardan bir tık daha oturaklı, sakin ve duygularını gizleyen taraf olması beklenir. Bu noktada erkeklerin de kadınlar gibi birer insan olduğu ve duygularını açıkça yaşayabilecekleri unutulmamalıdır. Erkekler bu baskıdan gerek olsa bazı şeyleri itiraf etmekten çekinirler. İşte onlardan bazıları…

1. Erkekler de güvensiz hissedebilirler

Bu güvensizlik çevrelerine karşı olabileceği gibi görünümleriyle ilgili de olabilir. Kadınlar vücutlarıyla ilgili tüm şikayetleri özgürce söyleyip makyaj, estetik ve photoshop gibi birçok yönteme başvursa da erkekler sanki hiçbir şikayetleri yokmuş gibi davranmaya çalışırlar genelde.

2. Aşık olduklarını söylemekten çekinirler

Evet ilişkinin belli bir evresinden sonra bu artık rahatça söylenebilen bir şey olsa da başlarda aşık olmaktan korkarlar. Her ne kadar içinden karşısındaki kadını ne kadar sevdiğini bilse de bunu itiraf etmek erkeklere zayıflık gibi gelir. Aşık olmanın, bir kadına kendini teslim etmek ve tüm ipleri vermek olduğunu özgürlüklerinin kısıtlanacağını düşünürler. Bu yüzden aşık olmak genellikle itiraf etmekten korktukları bir şeydir.

3. Bazı içkileri kadınsı olduklarını düşünüp sevdiklerini itiraf edemezler

Süslü kokteyller ve benzeri içkilerin her ne kadar tatlarının güzel olduklarını düşünseler de asla kalabalık ortamlarda içmeyi tercih etmezler. Sevmediklerini söylerler. Eğer alkol kullanıyorlarsa mutlaka en hafifi bira olacak şekilde viski gibi diğer “erkeksi” içkileri tercih ederler. Evde tatlı bir kokteyl hazırlarsanız denemek isteyeceğini göreceksiniz. Çünkü çekinecek kimse yoktur.

4. “Evli, mutlu, çocuklu” gibi kadınsı pop şarkıları dinlediklerini asla itiraf etmezler

Her nedense asla dinlemediklerini söyledikleri bu pop şarkıları bir mekanda çaldığında mutlaka bilirler ve kendilerini ritme kaptırırlar. Ancak sorsanız asla dinlemedikleri hatta nefret ettiklerini söyleyebilirler. Size “Nasıl dinliyorsun bu şarkıları” bakışı atarlar ama içten içe mırıldanırlar. Bu şarkılar aslında kadınların da bayıldığı şarkılar olmayabilirler ve sadece popüler kültürün bir parçası ve her yer çalan şarkılar olduğundan kadınlar da tıpkı erkekler gibi ezbere biliyordur. Ama erkekler bunu asla kabul etmezler.

5. Erkekler de erkekleri kıskanır, tıpkı kadınların kadınları kıskandığı gibi!

Her ne kadar umursamaz görünseler de her erkek çevresindeki erkeği süzer ve kendiyle karşılaştırır. Kadınların diğer kadınlar karşısında güzellik ve bakım yarışına girdiğini hepimiz biliyoruz. Erkekler de tıpkı kadınlar gibi hemcinslerinin yanındayken kendini iyi hissetmek ve kendini diğer erkeklerden üstün hissetmek ister. Ama bunu asla itiraf etmezler ve her zaman umursamaz görünürler.

6. Kadın programları izlemekten keyif alırlar

Kadınların çoğunun aslında bomboş bir vakitte eğlenmek için izlediği kadın ve moda programlarına göz ucuyla bakıp “Nasıl izliyorsun bunları, çok saçma” deseler de içten içe onlarda kendilerini bu kurmaca programlara kaptırırlar ve neler olacağını merak ederler. Hadi ama “Sanane benim boyumdaaaan, sananee” diye bağıran bir kızın başlattığı tartışmayı merak etmemeniz mümkün değil

7. Herhangi bir teknik sorunu çözemediklerini asla itiraf etmezler

Mutlaka ellerinde olmayan başka bir problem vardır ve asla bilmedikleri bir şey yoktur ortada. Gerekirse saatlerce uğraşırlar ama herhangi bir şeyi tamir edemediklerini itiraf etmeleri imkansızdır.

8. Onlar için cinselliğin her zaman önemli olmadığını itiraf edemezler ve hayır demenin onları zayıf düşüreceğine inanırlar

Kadınlar ne kadar cinsel birer obje gibi gösteriliyorsa erkeklerde cinselliğe en çok önem veren ve her zaman talepkar olan taraf gibi gösterilir. İzlediğimiz tüm film ve dizilerde böyle empoze edilir. Halbuki erkeklerin de kadınlar gibi duyguları vardır ve her konuda kadınlarla aynı şeyleri hissedebilirler.