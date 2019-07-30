Erken doğum bebekte işitme kaybına neden olabilir!

şitme yeteneği, çocuklar büyüdükçe konuşma ve dil becerileri geliştirmeleri için önemlidir. Geçmişte, çocuklarda işitme kaybı çoğu zaman, çocuk iki yaşına gelene kadar, henüz konuşamadığı belli oluncaya kadar tespit edilmiyordu. Doğuştan ya da edinilmiş olsun, çocuklarda işitme kaybının birkaç olası nedeni vardır. Peki, Doğuştan işitme kaybı nedir? Nedenleri ve tedavi yolları hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde…

DOĞUŞTAN (KONJENİTAL) İŞİTME KAYBI NEDİR?

Konjenital işitme kaybı, doğumda bebekte mevcut olduğu anlamına gelir. Her zaman kolayca belirlenememelerine rağmen, doğuştan işitme kaybının çeşitli nedenleri vardır. İşitme kaybına neden olabilecek hem genetik hem de genetik faktörler vardır.

DOĞUŞTAN İŞİTME KAYBI NEDENLERİ

Kalıtsal olmayan işitme kaybının en yaygın nedenleri:

* Kızamıkçık veya herpes simpleks virüsü gibi enfeksiyonlar

* Erken doğum

* Düşük doğum ağırlığı

* Doğum yaralanmaları

* Hamileyken ilaç ve alkol kullanımı

* Sarılık ve Rh faktörü problemleri

* Maternal diyabet

* Hamile iken yüksek tansiyon (preeklampsi)

* Bebeğin yeterli oksijene sahip olmaması (anoksi)

* Genetik

Genetik birçok bebeklerde işitme kaybının ana nedenidir. Genetik işitme kaybı doğumda bulunabilir veya daha sonraki yaşamında gelişebilir. İşitme kaybına neden olan genler bir veya iki ebeveynden de gelebilir. İkiniz de iyi duyabilirsiniz ancak bebeğiniz işitme kaybına neden olan bir gen taşır. Ya da anne ya da babadan alınan bir gen bebeğinizde verdiğiniz işitme kaybına yol açabilir.

Bazı bebeklerin genetik sendromu vardır. İşitme kaybı, sendromun bir parçası olabilir. Bunlar:

* Down Sendromu

* Usher sendromu

* Treacher Collins sendromu

* Crouzon sendromu

* Alport sendromu

* Waardenburg sendromu

DOĞUŞTAN İŞİTME KAYBI TEDAVİSİ

Tedavi bebeğinizin genel sağlığına ve işitme kaybının nedenine bağlıdır. Bebeğinizin işitme kaybı varsa, tedaviyi mümkün olan en kısa sürede ve 6 aylık olmadan önce başlatmak önemlidir. Bu onun konuşma, dil ve sosyal becerilerini geliştirmesine yardımcı olabilir. Tedavi şunları içerebilir:

Koklear implant

Bu, ciddi veya derin işitme kaybı olan bazı bebeklere yardımcı olabilecek küçük bir elektronik cihazdır. İmplantın bir kısmı kulağın arkasındaki başa oturur. Diğer kısımlar ameliyat sırasında kulağın içine yerleştirilir. Kulağın arkasındaki parça, kulak içindeki parçalara ses gönderir. 1 yaşından küçük bebekler koklear implant alabilir. Bebeğe tam bir işitme vermez, ancak bebeğe ses hissi verebilir. Koklear implant aracılığıyla işitme normal işitmeden farklıdır. Odyologlar ve konuşma terapistleri gibi uzmanlar bebeğinizin implantı duymayı öğrenmesine ve konuşma, dil ve sosyal becerilerini geliştirmesine yardımcı olabilir.

Kulak tüpleri

Bunlar kulak zarı içine yerleştirilmiş küçük tüplerdir. Kulak tüpleri, orta kulağa hava girmesini sağlar ve sıvıların kulak zarı arkasına birikmesini önler. Aşağıdaki durumlarda çocuğunuzun kulak tüplerine ihtiyacı olabilir:

– Çok fazla kulak enfeksiyonu geçirir (6 ayda yaklaşık üç veya daha fazla veya 1 yılda dört veya daha fazla)

– Kulak zarı arkasında sıvı birikmesi ve iltihaplanma (kızarıklık ve şişlik) var

– Kulak enfeksiyonları nedeniyle işitme kaybı varsa

İşitme cihazı

İşitme cihazları sesleri daha yüksek ses çıkarır. İşitme cihazları, 1 aylık bebekler için yardımcı olabilir. Bebeğiniz şiddetli veya derin işitme kaybına sahipse, bir işitme cihazı işe yaramayabilir.

Antibiyotik dahil ilaçlar

Çocuğunuzun işitme kaybına neden olan bir kulak enfeksiyonu varsa, uzmanlar amoksisilin gibi bir antibiyotik reçete edebilir. ayrıca ateş ve ağrıya yardımcı olmak için reçetesiz satılan ilaçlar (OTC olarak da bilinir) önerebilir. Bu ilaçlar kulak damlaları, asetaminofen ve ibuprofen içerebilir.

Konuşma terapisi

Bu, çocuğunuza daha net konuşmayı veya başka şekillerde nasıl iletişim kurmayı öğretmek için yapılan bir terapidir. Konuşma dili patologları (konuşma terapistleri olarak da bilinir), çocukların nasıl ses çıkarılacağını öğrenmelerine, seslerini geliştirmelerine ve başkalarıyla etkileşime girmelerine yardımcı olabilecek uzmanlardır.

Ameliyat

Cerrahi bazen dış ve orta kulakların yapısındaki sorunları düzeltebilir.