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Estetik faciası... Burun kemikleri eriyip, düştü!

Antalya'da yaşayan 52 yaşındaki, Çilem Kılıç arkadaşının tavsiyesi üzerine bir estetik cerraha gitti. İşlemler için 75 bin lira kredi çeken Kılıç'ın, operasyonlar sonrası vücudunda büyük deformasyonlar oluştu. Son olarak da burun kemiklerinin eriyip genzinden düştüğünü söyledi.

11 Haziran 2022 Cumartesi 15:11
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Estetik faciası... Burun kemikleri eriyip, düştü!
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Estetik operasyonlar sonrası vücudunda büyük deformasyon olan Çilem Kılıç, burun kemiklerinin de eriyip genzinden düştüğünü öne sürdü. 

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Antalya'da yaşayan Çilem Kılıç (52), kuaför bir arkadaşının tavsiyesi ile gittiği estetik cerrah R.G'ye, kredi çekip 75 bin lira vererek, geçen 10 Şubat'ta özel bir hastanede estetik operasyon geçirdi.

''Hediyem olsun"

Burun, yüz germe, göğüs ve karın yağı alma operasyonu geçiren Kılıç'a doktoru, 'Hediyem olsun' diyerek koltuk altı toparlama da yaptı.

İki hafta kontrollerine devam edilen Çilem Kılıç, anlaştıkları ameliyatların bir kısmının yapılmadığını fark edince parasına geri istedi.

Kılıç'a, paranın 40 bin lirasını iade eden doktor, tedavisini de yarım bıraktı. Kılıç'ın karın ve göğüs bölgesi enfeksiyon kaptı. Kulak arkasında yaralar, koltuk altlarında ise haritayı andıran görüntüler oluştu.

'Nefes alamıyorum'

Doktor hakkında şikâyetçi olan Kılıç, 4 ayın sonunda şimdi de burun kemiklerinin genzinden düştüğünü öne sürdü.

Yaşadıklarına inanamayan Kılıç, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Günlerdir acı çektiğini belirten Kılıç, "Burnumun sol tarafında kırılan kemikler genzimden aktı. İnanamadım. Nefes alıp vermekte zorlanıyorum" dedi.

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