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Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız alerjiniz olabilir!

12 Ağustos 2019 Pazartesi 13:49
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız alerjiniz olabilir!

Et tüketimi sonrasında kaşıntı, deride kızarıklık, karın ağrısı ve ishal yaşıyorsanız dikkat! Sizde et alerjisi olabilir.

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Türkiye Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği (AİD) Genel Sekreteri Prof.Dr. Ferda Öner Erkekol, Kurban Bayramı’nda et tüketimiyle gıda alerjilerinde de artış yaşandığını söyledi.

Erkekol, gıda alerjilerinin çocukluk dönemi hastalığı gibi görülse de et alerjilerinin özel bir durumu olduğunu ve erişkinlerde de sık görülen alerjiler arasında yer aldığını belirtti.

 İki grup et alerjisi olduğunu anlatan Erkekol, bunlardan birisinin özellikle süt alerjisi olan çocuklarda görüldüğünü kaydetti. Erkekol, "Süt alerjisi olan her 5 çocuktan birinde sığır eti tüketimi ile birlikte et alerjisi ortaya çıkabiliyor. Et tüketiminden yarım saat sonra ortaya çıkan alerjide daha çok kaşıntı, kızarıklık, nefes darlığı, burun akıntısı, karın krampları, ishal, hatta hipotansiyon şok gibi alerjik reaksiyonlar görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Erişkinlerde görülen alerjilerin genellikle et tüketiminden 3 ila 6 saat sonra karın krampları gibi ciddi alerjik reaksiyonlarla seyrettiğini dile getiren Prof.Dr. Erkekol, şöyle devam etti:

"Bu açıdan çok dikkatli olunması gerekiyor. Bizler et tüketiminden sonra karın krampları ya da ishal gibi bulguları genellikle tükettiğimiz ürünün hijyenik olmamasına ya da bozulmuş olmasına bağlıyoruz. Tekrarlayan tüketimlerde az ya da çok tüketimden bağımsız olarak semptomları oluyorsa bu hastanın mutlaka et alerjisi açısından değerlendirilmesi gerekiyor. Bu grup, hayatı tehdit eden  alerji grubumuzdadır."

Bütün hayvansal proteinlerde beyaz et tüketiminin de alerjik reaksiyonlara neden olabileceğine dikkati çeken Erkekol, "Kırmızı et grubuna alerjisi olan hastanın diğer et grubuna da alerjisi olabilmektedir. Her tür  hayvansal protein için bu geçerli. Kırmızı ve beyaz et tüketiminden sonra alerjik reaksiyonlar görülüyorsa, mutlaka bir alerji doktorunun değerlendirmesine ihtiyaç var." uyarısında bulundu.

Prof.Dr. Erkekol, Kurban Bayramı süresince alerjisi olan bireylerin et tüketmemeleri gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Et alerjisi hayatı tehdit edici bir reaksiyondur. Az miktarda bir tüketimle birlikte ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle öncelikle tüketmemeleri son derece önemli. Et alerjisi tanısı alanlar için otomatik enjektörler reçete ediyoruz. Benim önerim, böyle bir şüpheleri varsa geçmişte et tüketimi sonrasında kaşıntı, kızarıklık, karın ağrısı, ishal, nefes darlığı, burun akıntısı gibi semptomları olduysa bu bayramda etten uzak durmalarında fayda var."

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