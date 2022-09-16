Evkaf'tan Cengiz Topel Hastanesi’ne Tıbbi Malzeme Katkısı

Evkaf’ın Cengiz Topel Hastanesine kazandırdığı mikroskop merceği ve diğer ihtitaçlar sayesinde ameliyat için gereken koşullar hastaneye kazandırıldı.

Hastaneye kazandırılan mikroskop merceği ile Kulak Burun Boğaz Uzman Op. Dr. Hasan Şafakoğlu’nun gerçekleştirdiği müdahale sonucunda hastalar şifa buluyor.

Tıbbi alana sağladıkları destek sonucunda böylesine güzel işlere vesile olan Evkaf, yapılan yardımdan gurur duyarak her zaman desteğe açık olduklarını ve gerek eğitim gerekse sağlık alanında yaptıkları yardımlara devam ettiklerini duyurdu.