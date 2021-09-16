Evrim Bizi Değiştirdi!

Bilim insanlarına göre türümüz artık kulak memesi, ayak serçe parmağı olmadan ya da tüyleri diken diken olmadan yaşayabilir!

Peki bir zamanlar kullandığımız bu organlara neler oluyor?

Üçüncü göz kapağımız yok olmak üzere.

Her ne kadar bir bilim kurgu filminin senaryosuna benzese de, gerçekte tüm insanların üçüncü bir göz kapağı vardır. Plica semilunaris adı verilen bu küçük organ, gözlerimizin iç köşesinde, gözyaşı kanallarımızın hemen yanında yer alır.

Günümüzde gözümüzün iç kısmında görünmez halde olsa da, bir zamanlar üçüncü göz kapaklarımızın gözün önünü tamamen kaplıyordu. Bu atalarımızın gözlerini koruması ve vahşi ortamlarda avlanırken çevresini görebilmesi için çok önemli bir özellikti.

Kulağımızdaki birtakım kaslar artık hiçbir işe yaramıyor!

Kulak içinde ve arkasında bulunan büyük bir kas grubu olan oriküler kaslar artık vücudumuz için hiçbir işlev ifade etmiyor.

Fakat bundan birkaç milyon yıl önceye bakacak olursak, kulaklarımızı farklı yönlere farklı açılara çevirip daha iyi duymamıza yardımcı oluyorlardı. Vahşi doğada hayatta kalabilmek için duyma ve görme yetisinin çok iyi olması gerekiyordu.

Kimi insanların kulaklarını halen oynatabildiğini görmemiz de işte bu kaslar sayesinde!

Tüylerimizin diken diken olmasına artık pek de gerek yok!

Eski insanlar şimdiye göre çok daha tüylüydü çünkü vücut ısısı kontrolü için buna ihtiyaçları vardı. Sığ sularda ya da vahşi doğada avlanırken sıcak kalmak büyük önem taşıyordu.

Tehlike anında tüylerin diken diken olması sayesinde ise herhangi bir saldırgana karşı daha heybetli ve korkutucu görünmeye yarıyordu.

Hala tüylerimiz diken diken olsa da, aslında bunun hayatta kalma içgüdüsünden kaynaklandığını hep unutuyoruz!

Neden artık kuyruklarımız çıkmıyor?

Evrimsel olarak en eski atalarımızın da tıpkı maymunlar ya da köpekler gibi kuyrukları vardı. Fakat iki ayak üzerinde yürümeye başladığımızdan beri, kuyruklarımıza ihtiyacımız kalmadı.

Kuyruk sokumuzdaki ekstra kemik ise o günlerden kalan bir hatıra. Rahimdeki 5 - 8 hafta içinde oluşmaya başlayan kuyruk sokumu daha sonra büyümesini durdurup, işlevsiz bir kemik ucu olarak kalıyor.

Ayak serçe parmaklarımız olmasaydı hiç eksiklik çekmezdik.

Ayaklarımızdaki en küçük parmaklar, eskiden çok daha büyüktü ve ağaçlara tırmanırken hatta eşyalarını tutarken işe yarıyordu.

Biz evrimsel olarak küçük ayak parmaklarımız kaybetmemiş olsak da, ayaklarımız bize günlük hayatta pek de yardımcı olamıyor.

Erkek meme uçları aslında gereksiz.

Kadın ve erkek rahimdeki ilk haftalarda aynı gelişim evrelerini geçirdiği için erkeklerde meme ucu bulunuyor.

9. haftada ortaya çıkan cinsiyet, daha sonra kadın ya da erkek olarak gelişimi sürdürmemizi sağlıyor.

Apandis artık ihtiyacımız olmayan bir organ.

İnce ve kalın bağırsağın arasında kalsa da, apandis sindirimde herhangi bir işlev üstlenmez. Apandis, ilk çağlardaki insanlar daha çok vejetaryen beslenirken ve bol slülöz tüketirken sindirime yardımcı olan bir organdı.

Şimdi ise enfekte olup patladıktan sonra insan hayatını tehlikeye atan bir organdan başka birşey değil.