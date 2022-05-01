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Fast food tüketimi sınırlandırılmalı

Tıbbi Onkoloji Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timuçin Çil, asitli içeceklerin ve cipslerin kanser riskini artırdığını söyleyerek, “Tencere yemeklerine geri dönülmeli. Her besini mevsiminde ve zamanında kullanmak gerekir” dedi.

01 Mayıs 2022 Pazar 22:01
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Fast food tüketimi sınırlandırılmalı

Kanser, dünyada ve Türkiye'de sebebi bilinen ölümler arasında en yüksek ölüm oranına sahip hastalıklar arasında.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timuçin Çil, kanserin ölüm riskinin yüksek olduğunu aktararak, “Tüm dünyadaki ölüm nedenleri arasında kanser ikinci sırada yer alıyor. Kanserin görülme oranı da belirgin olarak son dönemlerde artıyor. Kanser tedavisinde son yıllarda çok belirgin gelişmeler var” dedi.

FAST FOOD'DAN UZAK DURMAYA ÇALIŞIN”

Fast food tüketimini sınırlandırarak sebze ve meyveleri mevsiminde tüketmenin kanser riskini azaltacağını aktaran Prof. Dr. Çil, “Genetik faktörler var. Ancak değiştirilebilir faktörlere bakınca en önemlisi beslenme. Beslenme bozukluklarının önüne geçerek kanseri önlenebilir. Kanser olmamak için her besin ögesinden düzenli ve dengeli alınmalı. Tencere yemeklerine geri dönülmeli. Her besin mevsiminde ve zamanında kullanılmalı. Fast fooddan uzak durmaya çalışın. Asitli içecekler ya da kalorisi yüksek yiyeceklerden kesin olarak uzak durmak gerekir” diye konuştu.

“SİGARA KARŞITI POLİTİKALAR ÇOK DOĞRU”

Sigara ve alkol kullanımına da değinen Prof. Dr. Çil, “Sigara birçok kanserin oluşumuna neden oluyor. Son 20 yılda Türkiye’deki sigara karşıtı politikalarda çok doğru. Akciğer kanserinin yakın gelecekte azalacağını düşünüyoruz. Alkolü de buna eklemek lazım. Alkol ve sigaradan da kurtulup, önlenebilir nedenleri ortadan kaldırabilirsek kansere karşı da önlem almış oluruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan, Prof. Dr. Çil, erken tanının da çok önemli olduğuna dikkat çekti.

Anahtar Kelimeler:
KanserFast FoodSağlık
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