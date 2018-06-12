Faydaları saymakla bitmiyor!

60 yıl öncesine kadar Anadolu'da yetiştirilen sarı karpuzun üretimi uzun bir süre durmuş, lezzeti unutulmaya yüz tutmuşken şimdilerde Burdur'da yetiştirilme başladı. Sarı karpuzun faydasını duyan herkes bu karpuzdan almak için sıraya giriyor.



BÖBREK TAŞINI DÜŞÜRÜCÜ ETKİSİ VAR

Aç karnına tüketilen sarı karpuz, böbrekleri çalıştırır ve böbrek taşı veya kumunun sorunsuz, ağrısız bir şekilde dökülmesini sağlar. Bu özelliğinin yanı sıra kemik gelişimini de destekler.

VÜCUTTAKİ TÜM ATIK MADDELERİ TEMİZLER

Aç karna yenirse İdrar söktürücü özelliği sayesinde vücudunuzdaki atık maddeleri ve kanınızı temizler.

Düşük kalorili olan bu karpuz kalsiyum, potasyum, B ve C vitaminleri açısından oldukça zengindir. Hem yağsız oluşu hem de vitamin ve mineraller açısından zengin olmasıyla diyetlerin vazgeçilmezi olmuştur.

BAĞIRSAK KANSERİNİ ÖNLER

Zengin lif içeriği ve posa yapısından dolayı bağırsak florası ve bağırsak sağlığı açısından oldukça faydalıdır. İyi bir bağırsak dostu olan sarı karpuz ve sarı karpuzun çekirdekleri bağırsak kanserini önlemede önemli bir rol oynar.

SEÇERKEN DİKKATLİ OLUN

Uzmanlar, yağ ve kolesterol içermediğinden ve kalorisi de düşük olduğundan yaz aylarında yapılan diyetlerde özel bir yeri bulunan sarı karpuzun tüketilmesi için olgunlaşmış olması gerektiğine vurgu yapıyorlar.