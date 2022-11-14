Faydaları saymakla bitmiyor...

Ayva çok tercih edilen meyvelerden olmasa da faydaları şaşırtan meyveler arasında bulunuyor. Ayvanın faydalarını duyanlar bu meyveyi daha sık tüketmeye başlıyor. Grip, tansiyon, kabızlık gibi birçok sağlık soruna karşı etkili sonuçlar sağlayana ayvayı kış boyunca evinizden eksik etmemelisiniz.

AYVANIN FAYDALARI

VÜCUTTAKİ TOKSİNLERİ TEMİZLİYOR

Antioksidanlar arasında gösterilen tüm vitaminlerin içinde bulunduğu ayva, vücudu toksinlere karşı koruyarak bir kalkan görevi üstlenir. Bu özelliğiyle ayva, çeşitli hastalıklara neden olan serbest radikalleri engeller ve oksidatif hastalıklara karşı vücudu koruyarak halsizliği önler.

C VİTAMİNİ DEPOSU

İçerdiği C vitamini nedeniyle kışın bol miktarda tüketilmesi gereken meyveler arasındadır. Bir adet büyük boy ayva, günlük C vitamini ihtiyacımızın neredeyse yarısını karşılamaya yeter.

KABIZLIĞI BİTİRİYOR

Ayva, içerdiği lifler sayesinde sindirim sistemini düzenler ve kabızlık sorunu çekenlerin yardımcısı olur. Aynı zamanda ayva ishal hastalığına da iyi gelir, suda çözünen ve çözünmeyen besin lifleri ishal durumundan dışkıyı katılaştırarak, kabızlık durumundan ise yumuşatarak vücuttan atılmasını sağlar.

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜYOR

Ayva tüketildiği an itibarı ile kolesterolü dengeler. Bunun haricinde damar sağlığına da etki ederek damar tıkanıklığının önüne geçer. Bu konuda ayvanın kendisini yiyebileceğiniz gibi, çayını da içebiliriz.

HEMOROİD GİBİ HASTALIKLARIN İYİLEŞMESİNDE YARDIMCI OLUYOR

Yukarıdaki faydalarına ek olarak, vücuda yeterince besin lifi kazandırdığı için bağırsakları korurken hemoroid gibi rahatsızlıkların görülme oranını da azaltır.

TANSİYONU DÜZENLİYOR

Potasyum bakımından zengin gıdaların tüketilmesi kan basıncı seviyesinin kontrol altında tutulmasını sağlar. Ayva da potasyum bakımından zengin meyveler arasındadır. 1 orta boy ayva ortalama 181 mg. potasyum içerir ve bu miktar günlük potasyum ihtiyacının %5’ine denk gelmektedir.

BÖBREK SAĞLIĞINI KORUYOR

Ayvanın içerdiği maddelerin, böbrek sağlığının korunmasında da oldukça etkisi vardır. Potasyum içeren ayva böbrek sağlığına olumlu etkilerle cevap verir.

EKLEM AĞRILARINI YOK EDİYOR

İçerdiği enzim ve bileşenler doğal bir ağrı kesicidir. Bunun için dilimlenmiş ayvayı ağrıyan eklem bölgelerinize sürerek ağrıları hafifletebilirsiniz.

GEÇMEYEN ÖKSÜRÜĞÜ BİTİRİYOR

Ayrıca taze sıkılmış ayva suyu veya ayva çayı tüketildiğinde göğsü yumuşatarak öksürüğe iyi gelir. Yatmadan önce tüketmeniz özellikle büyük fayda sağlayacaktır.