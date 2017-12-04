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Faydaları saymakta bitmez!

Vücudun gereksinim duyduğu vitamin ve mineraller başta beslenme olmak üzere çeşitli yollardan alınabilir.

04 Aralık 2017 Pazartesi 15:45
Faydaları saymakta bitmez!
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Tıpkı diğer vitaminler gibi, beslenme dışındaki her yol için uzman tavsiyesine başvurulması gereken C vitamini tüketimi, vücuda pek çok avantaj sağlar. İşte bu avantajları sizin için derledik…

– Zaman içinde biriken ve birçok kaynaktan dolayı maruz kalınan serbest radikaller yaşlanmayı hızlandırır. C Vitamini ise bu etkiye karşı kalkan görevi gören, yaşlanmayı yavaşlatan önemli mikro besin öğelerindendir.

– C vitamini önemli bir serbest radikal avcısıdır. Serbest radikalleri yakalar ve etkisizleştirir. Bu nedenle antioksidan etkisine sahip olan vitaminler arasında en önemlisidir. Çünkü diğer antioksidan vitaminler olan A ve E vitaminini de yenileyerek yeniden kullanılabilir hale getirir.

– Osteoartrit ve romatizmal artrit gibi enflamatuar hastalıkların şiddetini azaltır.

– Kolajen yapımını uyarır.

Soğuk algınlığının şiddetini azaltır

– Akciğer hava yollarını da kapsayan antioksidan özelliği nedeniyle astım hastalarının daha fazla C vitaminine ihtiyacı vardır. Günlük 1000-2000 mg'lık dozların astım semptomlarını hafiflettiği ve vücudun histamin üretimini azalttığına dair çalışmalar vardır. Ancak bu dozlar ishali de tetikleyebilir.

– Soğuk algınlığının şiddetini azaltır.

– Kesik, kırık ve yanıkların hızla iyileşmesine imkan verir.

–  Katarakta karşı koruyucudur. Özellikle güneş ışığının göz lensine verdiği zararı azaltır. Günde 1000 mg C vitamininin çeşitli hastalık şikayetlerini azalttığına yönelik bilimsel çalışmalar vardır.

– Hücreleri ve DNA'ları hasar ve mutasyonlara karşı korur.

– Çoğu araştırma, yeterli düzeyde sebze-meyve tüketmenin kalp hastalıkları, felç ve kanser dahil olmak üzere birçok kronik hastalık riskini azalttığını ortaya koyuyor. Bu tür bir durum yaşandığında da C vitamininden zengin bir beslenme programı uygulayanların bu tür rahatsızlıkların olumsuz sonuçlarıyla daha az karşılaştığı da bilimsel ortaya ortaya konmuştur.

Kalp krizi riskini azaltır

– Damarlarda biriken kolesterolün plağa dönüşüp inme ve kalp krizine neden olma riskini azaltır.

– C vitamini demir emilimini artırır. Basit bir örnekler açıklamak gerekirse demir yönünden zengin besinleri portakalla tüketmek sağlık açısından faydalıdır.

– Besinlerden alınan mikro besin öğelerinin (vitamin, mineral vb.) emilimini artırır.

Bağışıklık sisteminizi güçsüz bırakmayın

Soğuk hava,  enfeksiyon gibi unsurların yanı sıra, yaş ve stres gibi çeşitli faktörler de bağışıklık sistemi üzerindeki yükü artırır. Bu süreçte bağışıklık sistemi zayıflar ve vücudun vitamine duyduğu ihtiyaç artar. 

1928'den bugüne

Suda çözülen C vitaminini ilk olarak 1928 yılında Macar biyokimyacı Dr. Albert Szent-Gyorgi izole etti. Üzerinde pek çok bilimsel araştırma yapılan bu vitaminle ilgili, özellikle de bağışıklık sistemi, üzerine etkisiyle ilgili, pek çok veri elde edildi.

– Bir kişinin günlük olarak tüketmesi gereken C vitamini miktarı doktor kontrolünde belirlenmelidir.

– Avrupalı bilimadamlarının yaptığı araştırmalar, genç ve sigara kullanmayan kişilerin günde 80 mg C vitamini tüketmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Bu miktar herhangi bir risk taşıyan bağışıklık sistemi için yeterli değildir.

– C vitamini, vücutta alerji veya astım gibi durumlarda salgılanan histamin seviyesini kontrol altında tutar. Doktorunuza sormak kaydıyla, alerji veya astım şikayetiniz varsa günde en az 800 mg C vitamini almanız önerilir.

– Havanın soğuk olmasından ötürü meydana gelen griple mücadele ederken ilaçlarınızla birlikte C vitamini almanız gerekir. Çünkü bu vitaminin eksikliği bağışıklık savunmasını zayıflattığından, kişiyi hastalıklara açık hale getirir.

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