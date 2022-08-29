Fazla domates tüketmek sağlığa zarar veriyor

Aynı zamanda bir meyve olan dolgun kırmızı sebze, dünya çapında birçok mutfakta kullanılmaktadır. Sadece bu değil, aynı zamanda yaz aylarında güzellik bakımlarının ve bronzlaşmanın bir parçası olarak da kullanılır. Domatesler, güçlü antioksidan özellikleri nedeniyle de tercih edilir ve ayrıca güneşten gelen tehlikeli UV radyasyonlarına karşı koruyucu güçleri olduğuna inanılır.

Domatesler yemeklerinize lezzet katar ve ayrıca cildinizi yumuşak ve esnek hale getirebilir. Domates, dünya genelinde temel bir besindir. Ancak domateslerin bile görmezden gelemeyeceğiniz bazı yan etkileri olduğunu biliyor muydunuz?Büyüklerimizin sık sık tekrarladığı gibi, "Her şeyin fazlası zararlıdır", domates fazla tüketildiğinde sağlığınız üzerinde tehlikeli etkiler bırakabilir. Sindirim sorunlarından ishale, böbrek sorunlarına ve hatta vücut ağrılarına kadar, aşırı domates tüketimi vücudunuza ciddi zararlar verebilir.

GEREĞİNDEN FAZLA DOMATES TÜKETMENİN BAZI YAN ETKİLERİ

1. Asit Reflü

Domatesler, midenizi aşırı asidik yapan malik asit ve sitrik asit içerir. Çok fazla domates yemek midede aşırı mide asidi üretimi nedeniyle kalp yanmasına veya asit reflüsüne neden olabilir. Sık sık sindirim stresinden muzdarip olan veya GÖRH (gastroözofageal reflü hastalığı) semptomları olan kişiler, domatesleri hafife almak isteyebilirler.

2. Alerjiler

Domatesler, deri döküntülerine veya alerjilere yol açabilen histamin adı verilen bir bileşik içerir. Domates alerjisi olan kişilerde tüketimi ağız, dil ve yüzde şişme, hapşırma, boğaz tahrişi gibi ciddi semptomlara yol açabilir.

3. Böbrek Taşları

Şaşırtıcı görünebilir, ancak çok fazla domates yemek vücutta böbrek taşı oluşumuna neden olabilir. Bunun nedeni, domateslerin vücutta fazla bulunduğunda kolayca metabolize edilmeyen veya vücuttan atılmayan kalsiyum ve oksalat bakımından zengin olmasıdır. Bu elementler vücutta birikmeye başlar ve böbrek taşlarının oluşumuna yol açar.Domateslerde kalsiyum ve oksalat bulunur ve bu da böbrek taşı oluşumuna neden olabilir.

4. Eklem Ağrısı

Aşırı domates tüketimi eklemlerde şişlik ve ağrıya neden olabilir. Bu, solanin adı verilen bir alkaloidin varlığından kaynaklanmaktadır. Bu bileşik, dokularda kalsiyum birikmesinden sorumludur ve bu da iltihaplanmaya neden olur.

5. Likopenodermi

Bir kişinin kanındaki aşırı miktarda likopenin cildinin renginin değişmesine neden olabileceği bir durumdur. Likopen genellikle vücudunuz için iyidir ancak günde 75 mg'dan yüksek miktarlarda tüketildiğinde likopenodermiye yol açabilir.

6. İshal

Domatesleriniz ishalden sorumlu olan salmonella bakterisini taşıyor olabilir. Bununla birlikte, domates intoleransı olmayan insanlarda ishal oldukça nadir görülür. Birçok insan, dünyanın her yerinde kolayca bulunabilen likopen takviyeleri alır. Ancak bunlar bazı çalışmalarla kanıtlandığı gibi sağlık sorunlarına neden olabilir. Günlük yiyebileceğiniz domates sayısı sorusuna gelince, cevabı için uzman bir beslenme uzmanına danışmalısınız. Ayrıca genel olarak domates veya likopen intoleransınız olup olmadığını öğrenmek de çok önemlidir.