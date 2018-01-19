Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
115147
ALTIN
163.592
DOLAR
3.8058
STERLİN
5.2839
EURO
4.6547
Burnumuz neden kurur?
Burnumuz neden kurur?
Kim Kardashian'a benzemek 12. kez ameliyat oldu!
Kim Kardashian'a benzemek 12. kez...
Şeker hastalarında gözü düzenli kontrol koruyor
Şeker hastaları dikkat!
Ergenlik 24 yaşına kadar sürebiliyor
Ergenlik yaşı 24'e çıktı!
Beslenme alışkanlığı bir ömür sürüyor
Beslenme alışkanlığı bir ömür sürüyor

Fazla kilolar dar kanal hastalığını tetikliyor

Prof. Dr. Erkan Kaptanoğlu, dar kanal hastalığının omurganın yaşlanması sonucu meydana geldiğini ve özellikle kilo fazlası olan kadınlarda sık rastlandığını bildirdi...

19 Ocak 2018 Cuma 17:12
Fazla kilolar dar kanal hastalığını tetikliyor
banner10

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erkan Kaptanoğlu, yazılı açıklamasında, dar kanal hastalığının boyun, bel ve sırt olmak üzere omurganın üç farklı yerinde görülebileceğini ifade etti.

Dar kanal hastalığının, omurganın yaşlanması sonucu meydana geldiğini belirten Kaptanoğlu, hastalığın genellikle ileri yaşlarda görüldüğüne ve özellikle kilo fazlası olan kadınlarda sık rastlandığına dikkati çekti. Kaptanoğlu, belde görülen hastalığın belirtilerinin genelde bel fıtığı ile karıştırılabileceğinin altını çizerek, "Bacak ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma ve yanma hissi, ağrı ve güçsüzlük şikayetleri olan hastaların doktora başvurmaları gerekiyor" bilgisini verdi.

Dar omurga kanalı rahatsızlığının, sessiz bir şekilde ilerleyerek ileri yaşlarda kendini gösterdiğini ve teşhisin doğru olarak konması gerektiğini belirten Kaptanoğlu, hastalarda bulgulara göre cerrahi ya da cerrahi olmayan tedavilerin uygulandığını kaydetti.

Kaptanoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Bu aşamayı şu şekilde özetleyebiliriz, hasta şikayetleri sonrasında doktora başvurur, muayene olur ve daha sonra radyolojik tetkikler yaptırılır. Eğer MR, tomografi ve röntgen sonuçları da klinik bulguları destekliyorsa hastaya dar kanal teşhisi konur. Hastalığın geldiği aşamaya göre koruyucu tedavi ya da operasyona karar verilir. Aslında dar kanal hastalarının az bir kısmının ameliyata ihtiyacı vardır. Eğer hastada günlük yaşam kalitesini düşürecek belirtiler ile ağrı, sızı, uyuşma gibi şikayetler yoksa ve hastalarımız uzun mesafeler yürüyebiliyorsa bu hastalarımıza ameliyat yapmıyoruz. Bu durumda hastayı genellikle Fizik Tedavi ve Algoloji (Ağrı) klinikleri ile birlikte değerlendiriyoruz"

Gelişen teknolojiyle birlikte dar kanal operasyonlarında farklı teknikler uygulandığını anlatan Kaptanoğlu, "Klasik cerrahide genelde omurganın arka kısmı çıkarılarak rahatlatılır ancak bazı durumlarda omurganın kaymasını önlemek için vidalar da kullanılabilir. Son yıllarda dikkati çeken bir yöntem olan mikrocerrahi ile yaptığımız ameliyatlarda omurgayı genellikle küçük bir açıklıktan rahatlatıyoruz" bilgisini verdi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Burnumuz neden kurur?
Burnumuz neden kurur?
Sarı nokta hastalığına dikkat!
Sarı nokta hastalığına dikkat!
Şeker hastalarında gözü düzenli kontrol koruyor
Şeker hastalarında gözü düzenli kontrol koruyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim