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Fazla Stres Vücudu Yoruyor

Yoğun çalışma temposunun verdiği stresin vücuda birçok olumsuz etkisi bulunuyor.

19 Eylül 2018 Çarşamba 14:02
Fazla Stres Vücudu Yoruyor

Yaz dönemiyle birlikte tatil dönemi de sona erdi. Yoğun ve stresli çalışma hayatının yaşanacağı yeni bir sonbahar-kış dönemi kapıda. Stres, başta kalp ve damar sitemi olmak üzere tüm vücutta olumsuz etkilere neden oluyor.

Stresin vücuda olumsuz etkileriyle ilgili olarak Acıbadem Fulya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cem Arıtürk şu açıklamaları yaptı: “Stres, başta kalp ve damar sistemi olmak üzere vücutta pek çok sistemde olumsuz etkilere neden olan bir faktördür. Vücudun strese tepkisi üç aşamada gelişir; akut tepki, direnme ve tükenme aşamaları. Akut tepki aşamasında, gerek fiziksel gerekse psikolojik stres sonucunda artan adrenalin salgısına bağlı olarak kalp atışlarında hızlanma, tansiyonda yükselme ve solunumda hızlanma gözlenir. İkinci aşamada bu değişiklikler düzeltilmeye çalışılır. Kalp ve akciğer sistemi normal haline dönmeye başlar ve kişi gevşemeye başlar. Bu ikinci aşamaya geçemeyen veya direnme döneminde çok enerji harcanan durumlarda tükenme görülür. Bu dönemde vücutta ciddi anlamda halsizlik, güçsüzlük ve psikolojik olarak depresyona yatkınlık, umutsuzluk gözlenir.”

Stres döneminde meydana gelen taşikardi ve hipertansiyon ataklarının damar sertleşmesi olarak bilinen “ateroskleroz” gelişimine neden olabileceğini vurgulayan Doç. Dr. Cem Arıtürk sözlerine şu şekilde devam etti: “Koroner damarlarında, bacak atardamarlarında veya şah damarlarında damar sertliği olanlarda süreç hızlanacak, olmayanlarda ise tetiklenecektir. Stres sırasında aniden artan tansiyon, aort anevrizmalı hastalarda ani damar yırtılması riskini de beraberinde getirecektir. Yine stres dönemlerinde artan kortizol hormonu, uzun dönemde vücutta iltihabi bir süreç oluşturarak organların daha erken yıpranmasına neden olabilmektedir. Bununla birlikte stres ile baş edebilmek için artan sigara ve alkol tüketimi de damar sertliğinin bilinen risk faktörlerindendir. Stresin tetiklediği yeme bozuklukları da kalp damar sağlığı açısından risk oluşturmaktadır.”

Kırık Kalp Sendromu

Stres ile tetiklenebilen damar sertliği başta koroner arterler olmak üzere, bacak damarları ve şah damarlarında da görülebiliyor. Bununla birlikte stres dönemlerinde tetiklenen durumlardan biri olan ve sıklıkla kadınlarda görülen “Kırık Kalp Sendromu” (takotsubo kardiyomiyopati) da kalp kriziyle karıştırılabiliyor. Kalp krizindekine benzer şekilde göğüs ağrısı ve EKG bulguları olan bu hastalıkta, kalp damarları tamamen normaldir. Hastalığın oluşumunda en önemli faktör ise strestir. Stresin ortadan kaldırılmasıyla ve destek tedavi ile hastalık gerileyebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
StresVücutYoğun çalışma TemposuSağlıkHaber
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