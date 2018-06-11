Fazla tuz, bağırsaklardaki iyi bakterileri yok ediyor

Berlin’deki Experimental and Clinical Research Center ve Max Delbrück Center for Molecular Medicine merkezlerindeki araştırmacıların yürüttüğü çalışma araştırma tuz oranı yüksek bir beslenme biçiminin bağırsaklardaki bazı iyi bakterilerin yok olmasına neden olduğunu, fazla tuz tüketiminin MS gibi bağışıklık sistemine bağlı hastalıklara ve yüksek tansiyon gibi rahatsızlıklara neden olmasının ardındaki nedenin bu olabileceğini ortaya koyuyor.

Yeşilist'te yer alan habere göre, fazla tuz tüketiminin yüksek tansiyona yol açtığı ve multipl skleroz (MS)gibi otoimmün hastalıkların ilerlemesini hızlandırdığı yıllardır biliniyor. Yapılan yeni bir araştırma tuz tüketimi ve bu hastalıklar arasındaki bağın nedenine dair bulgular içeriyor.

Experimental and Clinical Research Center ve Max Delbrück Center for Molecular Medicine merkezlerindeki araştırmacıların yürüttüğü çalışma, fazla tuz tüketiminin fermante gıdaların içerisinde bulunan ve iyi bakteri olarak bilinen lactobacillus bakterisini yok ettiğini ortaya çıkardı.

Geçtiğimiz yıl Medical News Today’de yayınlanan bir araştırma, lactobacillus’un çoklu ilaca direnç gösteren bakteriyel patojenlerin büyümesini engellediğini ortaya koymuştu. Manchester’daki British Cardiovascular Society Conference’ta sunulan bir başka çalışma fazla tuz tüketiminin lactobacillus’ları öldürerek hastalık riskini artırdığını gösterdi.