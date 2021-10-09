Fazla tuz tüketmek sizi mahvedebilir!

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Türkiye'de çok fazla tuz tüketiliyor. Bir insanın günlük tuz ihtiyacı 6 gram iken, Türkiye'de 18 gram tüketiliyor! Çoğu kişi damak tadının tuzlu yiyeceklere yatkın olduğunu söyleyerek, daha yemeğin tadına bakmadan tuzu tabağa boca ediyor. Bilhassa yaş ilerledikçe fazla tuz tüketiminin sağlığa olan zararları artıyor. Sizin için fazla tuz tüketiminin vücuda verdiği zararları araştırdık.

FAZLA TUZ TÜKETİMİNİN KISA VADEDE ZARARLARI NELER?

Vücutta Şişkinlik

Fazla tuz tüketmek suyun vücutta tutulmasına neden olur, bu da el ve ayaklarda şişkinliğe yol açabilir.

Sık Sık İdrara Çıkma

Böbrekler fazla tuzu atmak için normalden daha fazla çalışmak zorunda kalır. Bu durum dehidrasyona yol açarak vücutta su kaybına neden olabilir.

Susama

Fazla tuz tüketiminin diğer bir erken dönem etkisi ise susuzluk. Aşırı tuz tükettiğinizde vücuttaki organların sıvı dengesini ayarlayabilmesi için daha fazla suya ihtiyacı olur.

Kan Basıncında Yükselme

Tuzlu yemekler yedikten sonra vücutta su tutulumu artacağından kan hacminde de artış meydana gelir. Bu durumda kan basıncında yükselmeye yol açar yani tansiyonunuz yükselir. Sürekli aşırı tuzlu gıdalarla beslenen kişilerde bu durum kalıcı hale gelerek hipertansiyon hastalığına dönüşebilir.

Konsantrasyon Kaybı

Kan basıncının yükselmesiyle birlikte yükselen tansiyon beyne giden arterlere zarar verebilir. Bu durumda da odaklanma güçlüğü ve konsantrasyon kaybı gibi durumlar baş gösterebilir.

Kemiklerde Ağrı ve Yorgunluk

Vücutta biriken tuz kalsiyum kaybına neden olur. Kalsiyum eksikliği ise halsizlik, yorgunluk, kemiklerde ağrı ve ileriki dönemde kemik erimesine yol açabilir. Ayrıca gün içinde çok çabuk yoruluyorsanız bu da fazla tuzdan olabilir.

FAZLA TUZ TÜKETMENİN UZUN VADEDE ZARARLARI NELER?

Aşırı tuz tüketiminin uzun vadede bilinen en büyük zararı yüksek tansiyon. Yüksek tansiyonun belirtileri arasında baş ağrısı, görmede bulanıklık, baş dönmesi, terleme, kalp çarpıntısı ve burun kanaması var. Tuz tüketimi kontrol altına alınmazsa bu kişilerde kalp ve böbrek hastalıkları, felç gibi ciddi sağlık sorunları baş gösterebilir.