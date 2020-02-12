Fazla vitamin hasta edebilir

Enerji üretiminde, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde, cilt sağlığının iyileştirilmesinde, kırmızı kan hücrelerinin üretiminde ve DNA hasarının önlenmesi gibi vücut için önemli süreçlerde rol alan vitaminler, doktor önerisi olmadan gelişigüzel kullanıldığı takdirde faydadan çok zarar verebiliyor… Sağlıklı bireylerin gıdalarına ek olarak vitamin almalarına gerek olmadığını vurgulayan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Selim Kum ancak yapılan testler sonucu vitamin eksikliği saptanan kişilere doktor kontrolünde vitamin takviyesi yapılması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

YANLIŞ BİLİNENLER

Toplumda vitaminler konusunda bazı yanlış bilgiler mevcuttur. Örneğin, vitaminlerin iştah açtığı konusu ispatlanmış değildir. Kilo alma amacıyla kullanılmazlar. Antibiyotiklerle birlikte vitamin alınması düşüncesi de yanlış bir düşüncedir. Vitaminlerin ne kadar kullanılırsa kullanılsın, zararsız olduğu düşüncesi de yanlıştır. Vitaminlerin mutlaka doktor tavsiyesiyle alınması gerekir.

AŞIRI KULLANILIRSA…

Bilinçsizce tüketilen A vitamini karaciğer bozukluğuna; C vitamini böbrek taşına ve mide rahatsızlıklarına yol açabilir. D vitamini fazlalığı ise bulantı, kusma, şiddetli baş ağrısı, kafaiçi basınç artışı ve böbrek taşlarının oluşumunu artırabilir. İlave haplardan gelen kalsiyumun kemiklere ulaşamayıp, damarları tıkayarak sağlık sorunlarına yol açabileceğine de son zamanlardaki araştırmalarda dikkat çekiliyor. E vitamini, aşırı dozlarda alındığında kanser riskini artırabiliyor. Son dönemde ülkemizde en çok rastlanan vitamin eksiklikleri D vitamini, B12 vitamini, çinko eksikliği, kısmen de folik asit eksikliğidir. Son yıllarda beslenme bozukluğunun artması bunun en önemli nedeni olarak görülmektedir.

Kimlerin takviye alması gerekir?

Aşağıdaki dönemlerdeki kişilerin doktor kontrolünde özellikle bazı vitaminleri almaları sağlıkları için gerekli olabilir;

Süt çocukluğu dönemi: D vitamini

Gebelik: Folik asit

Böbrek yetmezliği olanlar ve diyaliz hastaları: Folik asit, D vitamini

Mide ve bağırsak ameliyatı geçirenler: B12 vitamini

Bağırsakta emilim problemiyle seyreden hastalıklar: D vitamini, B12

Şeker hastaları: B1, B6

Vejetaryenler: B12