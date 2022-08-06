Fırınınızda bu ayarı asla kullanmayın

Uzmanlar, fırınınızda belirli bir işlevi kullanmanın büyük bir risk olduğu konusunda uyarıyor. Her şey TikTok yıldızı Sidney Raz’ın fırının kendi kendini temizleme işlevinin kullanılmaması gerektiğini anlattığı videoyu paylaşmasıyla başladı.

3,4 milyon takipçisi olan Sidney Raz, fırının kendi kendini temizleme işlevini bilmediğini itiraf etti ve denemeye karar verdi. Fırını kendi kendini temizleme işlevine ayarladı, ardından döngünün sürdüğü üç saat boyunca periyodik olarak kontrol etti.

Fırının kendi kendini temizle işlemi başlayınca bütün mutfağı duman kaplamaya başladı. Mutfağı dumanlardan arındırmak için vantilatör çalıştırdı. Kendi kendini temizleme döngüsünün sonunda, Raz parlak, temiz fırınından etkilendi. Ancak yorumlar bölümü ilgili izleyicilerden gelen uyarılarla doldu taştı.

SAKIN KULLANMAYIN

Bir izleyici, "Bunu kuzenim yaptı" diye uyardı. "Ertesi gün o ve erkek arkadaşı hastaydı, mide bulantısı, ateş, grip benzeri semptomlar gösterdi" yorumunu yazdı. Doktora giden çift, kendi kendini temizleyen fırınlardan çıkan dumanların kendilerini hasta hissetmelerine neden olduğunu öğrendi.

Başka bir takipçi, "Buna çok dikkat edin" yazdı. "Fırınınızdaki sıcaklık sensörünü bozabilir veya yangın çıkarabilir." uyarısında bulundu.

İtfaiyeci olduğunu belirten bir takipçisi, dumana ve beraber bir koku veya diğer gazlı kokuların yüksek karbon monoksit seviyelerinin bir işareti olabileceği konusunda uyardı.