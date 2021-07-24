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Fransa Bilim Kurulu: Covid sonrası normal hayat 2023'ten önce olmayabilir; yeni varyant çıkabilir

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24 Temmuz 2021 Cumartesi 10:40
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Fransa Bilim Kurulu: Covid sonrası normal hayat 2023'ten önce olmayabilir; yeni varyant çıkabilir

Fransa'da Bilim Kurulu Başkanı Jean-Francois Delfraissy, Covid-19 sonrası normal hayata dönüşün 2023'ten öne olmayacağını açıkladı. BFMTV-RMC televizyonlarının ortak yayınında konuşan bilim insanı, maske takmak ve el yıkamak gibi salgından korunmak için gerekli temel kurallara Fransızların geri dönmesi gerektiğini de belirtti.

Ağustos ayında vaka sayısının 50 binlere ulaşabileceğinin de altını çizen profesör, gelecek ayın ortalarından itibaren de salgının dördüncü dalgasının etkilerinin hastanelerde hissedilmeye başlanacağını ifade etti. Aşılanılsa da maske takmaya devam edilmesi yönünde görüş bildiren Delfraissy, zira salgının yenilmesi için "mucizevi bir çözüm" olmadığını söyledi.

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