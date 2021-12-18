Gastrit ve Beslenme

Sevgili okurlar, merhaba.

Bugünkü köşe yazımda günümüzde hemen hemen herkeste gözlemlenen gastritten ve beslenme ile olan ilişkisinden bahsetmek istedim. Gastrit; mide mukozasının iltihaplanması olarak bilinen ve iki türü (akut gastrit-kronik gastrit) bulunan önemli bir sağlık problemidir. Genel olarak helicobacter pylori ile gelişen gastrit, mide ağrısı, mide bulantısı, kusma, iştahsızlık, mide gazı, mide ekşimesi gibi belirtilerle kendini göstermektedir. Tedavi edilmediği takdirde de mide ülserine neden olabilmektedir. Gastrit tedavisinde yaşam ve beslenme tarzının değişikliği önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenden dolayı aşağıda gastrit hastalarının dikkat etmeleri gereken noktalardan ve uzak durmaları gereken besinlerden kısaca bahsettim.

Dikkat etmeleri gereken noktalar;

1.Stres, gastritin başlıca nedenleri arasında olduğu için stres yönetimine dikkat edilmeli.

2.Sigara ve alkol tüketiminden kaçınılmalı.

3.Az ve sık beslenilmeli.

4.Yemekler çok sıcak veya çok soğuk tüketilmemeli.

5.Yemekler yavaş tüketilmeli ve iyi çiğnenmeli.

6.Pişirme yöntemlerine dikkat edilmeli, kavurma ve kızartma tarzı yöntemler tercih edilmemeli.

Uzak durmaları gereken besinler;

1.Acı baharatlardan,

2.Koyu çay, kahve ve çikolata gibi kafein içerikli ürünlerden,

3.Gazlı içecekler, limonata, portakal suyu gibi asit içeriği yüksek olan içeceklerden,

4.Salam, sosis, pastırma gibi işlenmiş besinlerden,

5.Yağda kızartılmış ürünlerden,

6.Kuru fasulye, nohut, barbunya, bulgur gibi gaz yapıcı besinlerden,

7.Mide yanmasına neden olan turunçgillerden,

8.Salça, sirke ve limon suyu eklenmiş yemeklerden,

9.Hardal, mayonez, ketçap, kaymak gibi besinlerden,

10.Sütlü tatlılar ve meyve kompostosu dışındaki diğer tatlılardan,

11.Hazır çorbalardan uzak durulmalıdır.

Kısacası, kişi beslenme düzenine ve yeme davranışlarına dikkat ettiği ve stres yönetimini sağladığı takdirde yaşam kalitesini olumsuz anlamda etkileyen gastrit probleminin önüne geçebilmektedir.

Haftaya yeni konular ile görüşmek dileğiyle.

Sağlıkla kalın.