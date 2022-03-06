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Gazlı içeceklerden neden uzak durmalıyız

Gazlı içecekler, şekerli karışımların karbondioksit gazı (CO2) ile işlenmesi sonucunda oluşur.

06 Mart 2022 Pazar 13:35
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Gazlı içeceklerden neden uzak durmalıyız
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Gazlı içecekler, şekerli karışımların karbondioksit gazı (CO2) ile işlenmesi sonucunda oluşur. Bu karışımların pH değerleri genellikle 2,4 ile 4 arasında değişir. Bu kadar asidik içeceklerin pek çok zararı olabilir. Modern tıbbın bakış açısından değerlendirirsek diş çürüklerinin ve ülseratif hastalıkların en sık nedenlerinden biri bu içeceklerdir. Gazlı içeceklerde bol miktarda şekerin yanı sıra yüksek miktarda fosfor bulunur. Vücutta fosfor ile kalsiyumun denge halinde olması gerekir. Bu dengeyi kurmak için yükselen fosfor miktarı karşısında organizma kemiklerden kalsiyumu çeker, kemiğin kalsiyum kaybetmesi osteoporozun oluşumunu tetikler. Uzun yıllar bol miktarda tüketilen gazlı içecekler yarattıkları asidozun ve bol kalorinin yanı sıra fosfor etkisi üzerinden osteoporoz riskini artırır. 

Gazlı içeceklerin bir şişesinde (330 cc) ortalama 35-40 gram şeker bulunmaktadır. 1 gram şekerin 4 kalori içerdiği düşünülürse sadece bir şişe gazlı içecek ortalama 140-160 kalori içermektedir. Sadece susayınca ya da serinlemek için içilen bir içecek ile bol miktarda kalori alındığını ve vücuda hiçbir ek faydası olmadığını göz ardı etmemek gerekir. 

32 BARDAK SUYA İHTİYAÇ VAR

Gazlı içecekler çok asidiktir, özellikle kola içildiği zaman direkt asit olarak emilir ve bağırsaklardaki pH’ı 2,5’a kadar indirebilir. Bir bardak kolanın yarattığı asiditenin nötrleşmesi için gerekli olan su tam 32 bardaktır. Asiditenin zararlarını saymakla bitmez ancak burada şu kadarını söyleyebiliriz ki, asidik beden hastalanmaya başlayan bedendir. Her ne kadar son yıllarda değişmekte ise de genel olarak su içmeyi sevmeyen bir toplum olarak asidik içeceklerden uzak durmalıyız. 

Kalori miktarını azaltmak için yapay tatlandırıcı içeren “light/diyet/diyabetik/zero” ürünlerin de aşırı tüketiminden kaçınılmalıdır. Bu ürünler özellikle pankreasın şeker salgılaması üzerinde yine uyarıcı etki yaratır. Pankreas insülin salgılar ama ortada kullanacağı şeker yoktur, bu durum uzun vadede metabolizma dengelerini bozan bir faktördür. Bu grup ürünleri öncellikle diyabetik hastalar kullanmalı ancak onlar bile son derece ölçülü davranmalıdırlar. 

KANSIZLIK ORTAYA ÇIKAR

Gazlı içeceklerin çoğu kafein içerir. Kafein idrar atıcı (diüretik) etkiye sahip olduğundan vücudun sıvı kaybetmesine neden olur. Susuz beden bağdokusu kirlenen bedendir ve başta selülit olmak üzere çok sayıda kozmetik bozukluk kirlenmiş olan bağdokunun bir dışavurumudur. Gazlı içecekler bu istenmeyen durumların önemli sebeplerindendir. 

Bu ve benzeri olumsuz etkilerine rağmen içilen gazlı içeceklerin sıkça sebep olduğu bir başka durum demir emilimini engellediği için kansızlık olarak karşımıza çıkar. 

Bu satırları okuyan bazı okuyucularımızın ve benzer şekilde bu gerçekleri paylaştığımız hastalarımızın ilk tepkisi genellikle “Ben gazlı içecekleri çok severim, yıllardır da içerim ama hiçbir şey olmuyor” ve benzeri şekillerde oluyor. Bunların her biri sağlıksız olan birer faktördür ve bir araya gelince bedenin sağlığını tehdit eden durumlar yaratır. Kimse bir şişe kola içti diye ülser olmaz ya da bir fincan kahve ile tüm bacaklarını selülit kaplamaz ancak sağlıksız faktörler ne kadar çoksa bedenimizin sağlık rezervleri o kadar az olacaktır.

Anahtar Kelimeler:
Gazlı Içecekler
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