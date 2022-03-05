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Gebelik Döneminde Beslenmenin Önemi

Uzman Diyetisyen Aliye Özören'in köşe yazısı...

05 Mart 2022 Cumartesi 08:57
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Gebelik Döneminde Beslenmenin Önemi
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Merhaba sevgili okurlar,
Bugünkü köşe yazımda gebelik döneminde beslenmenin neden önemli olduğuna dair kısaca bilgi vermek istedim. Bildiğiniz gibi gebelik döneminde anne adayında fizyolojik değişiklikler ve ihtiyaçlar meydana gelmektedir. Bu süreçte gerekli olan ihtiyaçlar karşılanmaz ise anne ve bebeğin sağlığı olumsuz anlamda etkilenebilmektedir. Bu nedenden dolayı anne adaylarını yeterli ve dengeli beslenmeleri ve sağlıklarını korumaları açısından bilinçlendirmek gerekmektedir. 
Peki, gebelik döneminde beslenme neden önemlidir?
1.Annenin kendi fizyolojik gereksinimlerini (enerji ve besin ögeleri) karşılamak,
2.Vücudundaki depolarını (besin ögeleri yedeğini) dengede tutmak,
3.Bebeğin sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlamak,
4.Emzirme için salgılanacak olan sütün enerji ve besin ögelerini karşılamak için yeterli ve dengeli beslenme önemlidir.
Ancak, yeterli ve dengeli beslenme sağlanamadığı takdirde;
1.Zamanından önce, erken doğum (prematüre),
2.Düşük doğum ağırlıklı bebek (doğum ağırlığının 2500 gramın altında olanlar),
3.Bedensel ve zihinsel gelişimi yetersiz bebek doğumları,
4.Annede kansızlık (anemi),
5.Kemik dokusu bozuklukları,
6.Gebelik zehirlenmesi,
7.Ödem,
8. Anne ve bebek ölümleri gibi durumlar gözlenebilir.
Bu sebepten dolayı annenin hem kendi sağlığı için hem de bebeğin sağlığı için yeterli ve dengeli beslenmesi büyük önem taşımaktadır.
Haftaya yeni konular ile görüşmek dileğiyle. 
Sağlıkla kalın.

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