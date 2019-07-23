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Gebelikte enfeksiyondan korunmanın yolları

İdrar yolu değişiklikleri nedeniyle idrar yolu enfeksiyonu hamilelik sırasında daha sık görülür. Rahim doğrudan mesanenin üstüne oturur. Uterus büyüdükçe artan ağırlığı, idrarın mesaneden drenajını engelleyerek enfeksiyona neden olabilir. Peki, gebelikte idrar yolu enfeksiyonu nasıl geçer? Korunma yolları hakkında merak edilenler haberimizde...

23 Temmuz 2019 Salı 14:02
Gebelikte enfeksiyondan korunmanın yolları

İdrar yolu enfeksiyonu tedavi edilmezse böbrek enfeksiyonuna yol açar. Bunun sonucunda erken doğum ve düşük doğum ağırlığı görülür. İdrar yolu enfeksiyonu tedavi edilirse bebeğe zarar vermez. Peki, Gebelikte idrar yolu enfeksiyonu nasıl geçer? Korunma yolları hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

GEBELİKTE İDRAR YOLU ENFEKSİYONU (İYE)

Bir idrar yolu enfeksiyonu (İYE), böbrekler, üreterler, mesane ve üretra gibi idrar sisteminizin herhangi bir yerinde bir enfeksiyondur. Bunun nedeni, büyüyen fetüsün mesane ve idrar yoluna baskı uygulayabilmesidir. Bu bakterileri hapseder veya idrarın sızmasına neden olur.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU (İYE) BELİRTİLERİ

İdrar yolu enfeksiyonu varsa, aşağıdaki belirtilerden bir veya daha fazlasıyla karşılaşabilirsiniz:

– İdrar yaparken ağrı veya yanma
– Normalden daha sık idrara çıkma ihtiyacı
– İdrar yaparken aciliyet hissi
– İdrarda kan veya mukus
– Alt karın bölgesinde kramp veya ağrı
– Cinsel ilişki sırasında ağrı
– Titreme, ateş, terleme, idrar kaçırma
– İdrar yapmak için uykudan uyanmak
– İdrar miktarındaki değişiklik, az ya da çok
– Alışılmadık derecede kötü kokan bulanık idrar
– Mesane bölgesinde ağrı, basınç veya hassasiyet
– Bakteriler böbreklere yayıldığında: sırt ağrısı, titreme, ateş, bulantı ve kusma.

GEBELİKTE İDRAR YOLU ENFEKSİYONU NASIL GEÇER?

İYE hamilelik sırasında antibiyotiklerle güvenle tedavi edilebilir. İdrar yolu enfeksiyonları en çok antibiyotiklerle tedavi edilir. Doktorlar genellikle sizin ve bebeğiniz için güvenli olan 3-7 günlük bir antibiyotik kürü reçete eder. Belirtileriniz 3 gün içinde geçmeli. Ateşiniz, üşüme, mide ağrıları, bulantı, kusma, kasılmalar veya idrar yaparken yanma hissiniz varsa doktorunuzu arayın.

İYE’DEN KORUNMA YOLLARI

Hamilelik süresince idrar yolu enfeksiyonundan korunmak için dikkat edilmesi gerekenler:

– Günde en az sekiz bardak su için. (idrar rengi gün içinde sarı renkli olmamalı)
– Enfeksiyonla savaşmak için C Vitamini (250 ila 500 mg), Beta-karoten (günde 25.000 ila 50.000 IU) ve Çinko (günde 30-50 mg) alımalıdır.
– İdrar torbasını belli sürelerle boşaltmak alışkanlık haline getirilmeli
– İlişki öncesi ve sonrası idrar yapılmalı
– İdrar yolu enfeksiyonu tedavisi alırken ilişki olmamalı
– İdrar yaptıktan sonra temizlik önden arkaya doğru yapılmalı
– Hergün iç çamaşırı değiştirilmeli ve pamuklu iç çamaşırı giyinmeli
– Dar kıyafetler giyinmemeli

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Anahtar Kelimeler:
GebelikEnfeksiyon
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