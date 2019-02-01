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Gebelikte gribe dikkat!

Hastaneler ağır gribe yakalanmış her yaştan hastayla dolup taşıyor.

01 Şubat 2019 Cuma 11:14
Gebelikte gribe dikkat!

Özellikle gebelik döneminde meydana gelen hormonal değişimlerin bağışıklık sistemini baskılaması nedeniyle anne adayları, grip enfeksiyonuna daha açık hâle geliyor. Enfeksiyonun zatürreye dönmemesi için de grip aşısı ve istirahat büyük önem taşıyor

Bebek bekleyen kadınların en korkulu kabuslarından biri ilaç almalarını gerektirecek biçimde hastalanmaktır. Dönem itibarıyla grip salgınının çok sık görüldüğü şu günlerde hamilelerin sağlıklarını korumaları daha büyük önem taşıyor. Normal şartlarda kendisini sınırlayan bir enfeksiyon olan gribin, risk grubundaki hastalarda bağışıklık sistemi tarafından ortadan kaldırılması o kadar kolay olmuyor. Çünkü hamilelik nedeniyle kısmen baskılanan bağışıklık sistemi, anne adayının daha kolay enfeksiyon kapmasına neden olduğu gibi ortaya çıkan enfeksiyonun normalden daha uzun sürmesine de yol açıyor.

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ZATÜRREYE ZEMİN HAZIRLIYOR

Kuzey Yarım Küre'de sık olarak kış aylarında görülen grip virüsünün neden olduğu tablo, hamilelik sürecinde zatürre gelişimine bile zemin hazırlayabiliyor. Doğrudan bebeği enfekte etmeyen enfeksiyon, anne adayında neden olduğu yüksek ateş, öksürük, zatürre, menenjit, myokardit (kalp kası enfeksiyonu) ve orta kulak iltihabı gibi hastalıklar nedeniyle dolaylı olarak bebeği etkileyebiliyor. Bu durum da bebek için gebelik haftasına göre düşük vücut ağırlığı, erken doğum, bebeğin suyunun erken gelmesi gibi olumsuzlukları beraberinde getiriyor.

GRİP AŞISINDAN KAÇINMAYIN

Hamilelik döneminde aniden ortaya çıkan üşüme, titreme, baş ağrısı, kırıklık, yüksek ateş, kuru öksürük ve yaygın kas ağrıları gibi belirtilerin görülmesi durumunda hastanın en kısa sürede doktora başvurması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
GebelikGripHastalıkSağlıkHaber
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