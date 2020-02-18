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Geç yatan çocukta obezite riski artıyor

İsveç’te yapılan araştırmada, yatağa 21.00'den sonra giden çocukların bel çevresinin genişlediği ve vücut kitle indekslerinin arttığı görüldü.

18 Şubat 2020 Salı 23:37
Geç yatan çocukta obezite riski artıyor
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İsveç'te Karolinska Enstitüsünde pediyatri profesörü Claude Marcus liderliğinde yapılan çalışmanın sonuçları, "Pediatrics" dergisinde yayımlandı. 

Obeziteyle ilgili daha geniş kapsamlı bir araştırma çerçevesinde yürütülen çalışmada, 64'ünün ebeveynlerinden biri obez ya da aşırı kilolu 107 çocuğa odaklanıldı. 

Bir yaşından 6 yaşına kadar çocukların kilo, boy ve bel çevresini ölçen uzmanlar, başlangıçta hepsinin benzer ölçülere sahip olduğunu saptadı.

Yılda bir kez birbirini izleyen 7 gün boyunca bileklerine takılan cihazla uykuları takip edilen çocuklardan yatağa 21.00'den sonra gitme alışkanlığı olanların bel çevresinin genişlediği ve vücut kitle indekslerinin arttığı görüldü. 

“AİLELER YATMA VE YEME SAATLERİNDE BİR RUTİNİ BENİMSEMELİ”

Marcus, çocukların yatağa gitme saatlerinin, İspanya gibi ılıman iklim kuşağındaki ülkelerde ve Asya'nın bazı bölgelerinde değişiklik gösterdiğini ifade ederek ailelere en azından yatma ve yeme saatlerinde bir rutini benimsemeleri tavsiyesinde bulundu. 

Obez ve aşırı kilolu ebeveynlere sahip çocukların aşırı kilolu olma ihtimallerinin arttığını da ortaya koyan çalışmada, bu çocukların yatma saatlerinin, akranlarından farklı olmadığı kaydedildi. 

Daha önce yapılan bir araştırma, uyku süresinin kısalmasının, çocuklukta obezite riskinin yükselmesiyle bağlantısı olduğunu göstermişti.

Anahtar Kelimeler:
İsveçUyku
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