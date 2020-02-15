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Gece yatmadan önce bir avuç kabak çekirdeği yerseniz…

15 Şubat 2020 Cumartesi 11:28
Gece yatmadan önce bir avuç kabak çekirdeği yerseniz…
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Kabak meyvesinin içinin kurutulmasıyla elde edilen kabak çekirdeği, halk arasında sevilen kuruyemişlerdendir. Bakır, çinko, magnezyum açısından zengindir.

Bulunması kolay, yemesi keyifli olan bu atıştırmalığın faydaları ise çok fazla…

  • Çinko bakımından oldukça zengindir.
  • İltihaplanmayı azaltır. Hücreleri serbest radikallere karşı korur.
  • Kabak çekirdeğinin içinde bulunan yüksek lif sayesinde kemikleri güçlendirir. Özellikle ileri yaşlarda kadınlarda kemik erimesini ve kas kaybını önler.
  • Sindirim sistemini etkileyen parazitlerin vücuttan atılmasına yardım eder.
  • Gece yatmadan tüketildiğinde, dinlenmeye geçen ve yenilenen hücrelerin işlevlerini artırır, rahat uyumanızı sağlar.
  • kabak çekirdeği zengin E vitamini içeriğine sahiptir, bu sayede göz sağlığını korur.
  • İçeriğindeki bol demir sayesinde demir eksikliği ve kansızlığa iyi gelir.
  • Beyin sağlığı için önemli besinlerden olan kabak çekirdeği bir avuç tüketildiğinde günlük çinko ihtiyacını karşılar ve hafızayı güçlendirmeye yardımcı olur.
  • Kabak çekirdeği kilo vermeye yardımcıdır.
  • Şeker hastalığı, kalp hastalığı, obezite gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltır.
  • Bağışıklık sistemini güçlendirir, prostat hastalığından korur.

Kabak çekirdeği kalori bakımından zengin bir besin olduğu için aşırı tüketildiğinde kilo problemine yol açabilir.

Mide rahatsızlığı olanların günde bir avuçtan fazla yemesi tavsiye edilmez.

Özellikle cilt sorunu yaşayan kişiler çok fazla yememelidir çünkü aşırı tüketildiğinde sivilce sorununa yol açabilir.

Son Güncelleme: 15.02.2020 14:08
Anahtar Kelimeler:
Kabak çekirdeğiSağlık
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