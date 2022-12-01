Geceleri 5 dakika içinde uyumanızı sağlayacak!

Uyku bazı insanlar için oldukça kolay olurken bazıları saatlerce uykusuzluk problemi çekiyor. Ancak uykusuzluk probleminiz tarih olabilir. Yapılan araştırmalar beş dakikadan daha kısa sürede uykuya dalmanın ne zaman ve ne yediğinize bağlı olduğunu buldu. Araştırmaya göre, yatmadan önce karbonhidrat yemek, hızlı bir şekilde uykuya dalmanıza yardımcı olabilir.

DÖRT SAAT ÖNCE KARBONHİDRAT YEMEK YETERLİ

American Journal of Clinical Nutrition'da 2007 yılında yayınlanan araştırma, yatmadan dört saat önce karbonhidrat yemenin insanların daha hızlı uykuya dalmasını ve daha kaliteli uyku yaşamasını sağladığını buldu.

UYKU BOZUKLUĞU YAŞAYANLARDA DENENMELİ

Çalışma şu sonuca varmıştır: "Karbonhidrat bazlı yüksek GI'li bir yemeğin, düşük GI'li bir öğünle karşılaştırıldığında sağlıklı uyuyanlarda SOL'un önemli ölçüde kısalmasına neden olduğunu ve yatmadan 4 saat önce tüketildiğinde en etkili olduğunu gösterdik. Bu bulguların uyku bozukluğu olan kişilerle ilgisi gelecekteki denemelerde belirlenmelidir."

ÖNCEKİ ARAŞTIRMALAR PİRİNCİN UYKU İÇİN ETKİLİ OLDUĞUNU BULDU

Karbonhidrat örnekleri arasında beyaz pirinç, beyaz ekmek, makarna ve patates bulunur. Ancak bu, kişinin yatmadan önce her zaman bu yiyecekleri tüketmesi gerektiği anlamına gelmez, aksine dengeli beslenmenin bir parçası olmalıdır. 2014'te yayınlanan AJ apanese çalışması, ekmek veya eriştede değil, yalnızca pirinçte faydalar gözlemledi. Araştırma şu sonuca vardı: "Japon erkek ve kadınlarında yüksek diyet glisemik indeksi ve yüksek pirinç tüketimi iyi uyku ile önemli ölçüde ilişkiliyken, ekmek alımı uyku kalitesi ile ilişkili değil ve erişte tüketimi kötü uyku ile ilişkili."

AKŞAM YEMEKLERİ BASİT VE ÖLÇÜLÜ OLMALI

Amerisleep blogundan Rosie Osmun'a göre , karbonhidrat ve uykunun anahtarı "akşam yemeklerini porsiyon olarak basit ve ölçülü tutmaktır, böylece daha sonra hazımsızlıktan rahatsız olmazsınız". "Baharatlı yiyecekler hızlı uykuya dalma yeteneğinizi olumsuz etkileyebilir, bu yüzden bunu da aklınızda bulundurun."

ZİHNİNİZİ RAHATLATIN

Yatmadan önce karbonhidrat yemenin yanı sıra, Rosie'nin başka ipuçları da vardı. Rosie şunu önerdi: "Uyumayı düşünmek yerine, kendinize birkaç dakika uyanık kalmaya çalıştığınızı söyleyin. Karanlık, sessiz bir yatak odası zihninizi çalıştırıyorsa, düşük sesle bir sesli kitap veya podcast dinlemeyi deneyebilir veya zihninizde rahatlatıcı aktiviteler canlandırarak dikkati uykudan uzaklaştırabilirsiniz.