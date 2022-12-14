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'Gecikmeden doktorunuza görünün'

Kanser belirtileri ne kadar erken tespit edilirse hayat kalma oranı da o kadar artar. Bu da semptomların farkında olmanın ne kadar önemli olduğu durumunu ortaya çıkarır. Bu farkındalık sayesinde on binlerce hayat kurtulabilir. Yemek borusu kanseri, birçok kanser türü gibi tespit edilmesi zor belirtilere sahiptir. İngiliz bir doktor yemek borusu kanseri belirtisi olabilecek ilk önemli semptomun ne olduğunu paylaştı.

14 Aralık 2022 Çarşamba 10:39
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'Gecikmeden doktorunuza görünün'



Ağzınızı midenize bağlayan tüpte başlayan yemek borusu tümörünün konumu, yemek yediğinizde semptomların sıklıkla ortaya çıktığı anlamına gelir. Dr. Deborah Lee'ye göre yemek borusu kanserinin "ilk" semptomu genellikle disfajidir. Disfaji, yutma güçlüğü anlamına geliyor.

YEMEK BORUSU KANSERİ BELİRTİSİ GÖRMEZDEN GELİNİYOR

Özofagus kanserli hastalarda tüm belirtiler içinde, hayat kalitesi üzerindeki direkt etkisi göz önünde bulundurulduğunda en acı veren ve kuvvetten düşüren belirti disfajidir. Buna rağmen yutma güçlüğü şikayeti olan özellikle genç hastaların doktora başvurma oranları düşüktür.

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Dr. Lee şunları söyledi: "Özofagus kanseri genellikle yemek borusunun alt ucunda başlar. Muhtemelen asit reflü bölgesi olduğu için kanser orada gelişiyor ve bu çok asidik ortamda yavaş büyüyor. Büyüdükçe yemek borusunun alt kısmını tıkar, yani yutması zorlaşır. Yiyecekler bazen boğaza takılıyor, rahatsızlığa neden oluyor... ve öksürüğe, mide bulantısına, kusmaya ve salyaların akmasına neden oluyor. Mide bulantısı ve hazımsızlık gibi gıdayla ilgili diğer semptomlar da artmaya başlayabilir. İştahınız da darbe alabilir ve sonuç olarak kilo vermeye başlayabilirsiniz." Dr. Lee, bu belirtilerden bir veya birkaçının yaşandığı durumda geç kalınmadan doktora görünülmesi gerektiğini belirtti.

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YEMEK BORUSU KANSERİ BELİRTİLERİ

  • Mide ekşimesi veya asit reflü
  • Hazımsızlık belirtileri (çok gaz çıkarmak gibi)
  • İyileşmeyen öksürük
  • Boğuk ses
  • Yorgun hissetmek veya hiç enerjiye sahip olmamak
  • Boğazınızda veya göğsünüzün ortasında ağrı (özellikle yutkunurken).

Anahtar Kelimeler:
KanserSağlık
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