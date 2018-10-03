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Gelecekte herkes miyop olacak!

Bundan 30 yıl sonra her iki insandan biri uzak gözlüğüne ihtiyaç duyacak

03 Ekim 2018 Çarşamba 09:54
Gelecekte herkes miyop olacak!

Bundan 30 yıl sonra her iki insandan biri uzak gözlüğüne ihtiyaç duyacak. Bunun en önemli nedeniyse mobil cihazların özellikle çocuklar tarafından yoğun kullanımı.

Avustralya merkezli Brien Holden Vizyon Enstitüsü, uzağı görme bozukluğunun özellikle sanayileşmiş ülkelerde son on yılda hızla arttığını tespit etti. Bilhassa Asya'daki ileri teknoloji ülkelerindeki çocuk ve gençlerde miyop oranı, dünya ortalamasının hayli üzerinde.

Örneğin İkinci Dünya Savaşı sonrasında Hong Kong, Tayvan ve Güney Kore'de 20 yaşındaki gençlerin yüzde 20 ile 30'unda uzağı görme görme bozukluğu söz konusuyken, bu oran günümüzde yüzde 80'lere ulaşmışmış durumda. Hatta bazı ülkelerde yüzde 95'leri buluyor. Avrupa'da ise yetişkinlerin yaklaşık yarıya yakını miyop.

Değişen hayat koşulları da bunda önemli bir rol oynuyor. Modern çağda çoğu işimizi artık masa başında hallediyoruz.

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MiyopGözlükUzak GözlüğüSağlıkHaber
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