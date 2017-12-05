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Gelenekler hamileleri obez yapıyor

Çocukluk çağındaki obezitenin, annenin hamilelik döneminde başlayan beslenme sorunları olduğunu gösteriyor. Uzmanlar ise kültürel olarak hamilelere yapılan yemek yeme baskısının obeziteyi arttırdığını söylüyor.

05 Aralık 2017 Salı 10:55
Gelenekler hamileleri obez yapıyor
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Çocukluk çağında obezitenin giderek arttığını gösteren çalışmalar, bunun en büyük sebeplerinden birinin, annenin hamilelik döneminde başlayan beslenme sorunları olduğunu gösteriyor. Uzmanlar ise kültürel olarak hamilelere yapılan yemek yeme baskısının obeziteyi arttırdığını söylüyor.

Çalışmalar obezitenin erkeklerden çok kadınlarda görüldüğünü ve daha çok hamileleri tehdit ettiğini gösteriyor. Çünkü anne adayının fazla kilosu sadece kendisini değil, doğacak bebeği de ilgilendiriyor. Özellikle obeziteye bağlı şeker fazlalığı hem anne hem de bebek için büyük risk. 

TÜRK HALKI YEDİRMEYİ SEVİYOR

Beslenme alışkanlıklarında geleneklerin etkisine değinen Diyetisyen Evnur Saray, “Türk halkı olarak yedirmeyi seviyoruz ve bu konuda ısrarcı olabiliyoruz. Özellikle konu gebeler ise bu ısrarlar daha da fazlalaşıyor” diyor. 

Hamilelik döneminde anne adaylarının her ay 1 kilo almalarını önerdiklerini belirten Saray, “Gebelik döneminde 30 kilo alan anneler var ve çocuk 1,5 kg olarak doğuyor. Yani kilonun hepsini anne kendisine almış oluyor. Şekerin çok yüksek çıkması tabii ki hem anne hem de bebek için çok sağlıksız” diye konuşuyor.

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