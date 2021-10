Gençler için yeni aşı stratejisi

Corona virüs ile mücadele kapsamında aşılama yaklaşık 10 aydır devam ederken geçtiğimiz gün Pfizer-BioNTech, 5 ila 11 yaş arası çocuklara aşı uygulamak adına ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) başvuruda bulundu.

Son dönemde gençlerde ve çocuklarda artan corona virüs vakaları nedeniyle atılan adımların ardından, bazı ülkeler çocuklara yalnızca tek doz aşının yeterli olabileceğini belirterek, ebeveynlere seçenek sunduklarını belirtti.

Başta İngiltere ve Norveç olmak üzere Hong Kong ve diğer ülkelerdeki yetkililer 12 yaş ve üstü çocuklar için tek doz Pfizer-BioNTech aşısını tavsiye ettiklerini bildirdi.

Tavsiyenin nedeninin ise tek doz mRNA aşının virüsten koruduğu ve bununla birlikte iki dozun ardından nadiren de olsa gözlemlenen potansiyel zararlardan korunmak olduğunu bildirdi.

Bu ülkelerdeki sağlık görevlileri, kalp iltihabı olan miyokarditin vakalarının aşılamadan sonra ergenler ve genç yetişkinler arasında sanıldığından daha yaygın olabileceğini düşündüren verilerin artmasından endişe duyduklarının altını çizdi.

MİLYONDA 70 YAN ETKİ GÖRÜLDÜ

ABD’de ise Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) danışmanları, Haziran ayında miyokardit hakkındaki verileri gözden geçirip oybirliğiyle, mRNA aşısının faydalarının risklerinden çok daha ağır bastığını söyleyerek, 12 yaş ve üzeri çocuklar için önerme kararı almıştı.

CDC, Amerika Birleşik Devletleri'nde 12 ila 17 yaşları arasındaki aşılanmış her 1 milyon erkek çocuk için, aşıların maksimum 70 miyokardit vakasına neden olabileceğini belirtirken, ülkede meydana gelmiş 5 bin 700 enfeksiyonu, 215 hastaneye yatışı ve iki can kaybını önleyebileceğini vurgulamıştı.

Çalışmalar ayrıca Covid-19’un, mRNA aşılarından daha fazla kalp sorunu oluşturabileceğinin altını çizmişti.

SON ARAŞTIRMA: AŞI OLAN 100 BİNDE 11 VAKA, 1 CAN KAYBI

Aşıların ergenler ve genç yetişkinler üzerinde yapılan ve The New England Journal of Medicine'de yayımlanan en son analizinde, İsrail'de mRNA aşısı olduktan sonra sonra miyokardit görülme olasılığının 16 ila 29 yaşındaki erkekler arasında en yüksek olduğunu buldu.

Araştırmada, bu yaş grubundaki her 100 bin erkekten yaklaşık 11'inin aşılandıktan birkaç gün sonra miyokardit geliştirdiği bildirilirken ülkede tanımlanan 54 vakadan sadece birinin solunum desteği aldığını, kalp hastalığı olan 1 hastanın ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Çalışmada aşı olan ve daha sonra yan etki gösteren gençlerden tamamının birkaç hafta sonra kişilerin tamamen iyileşti belirtildi.