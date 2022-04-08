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Gençliğin sırrı bulundu… 30 yıl geri dönmek mümkün

Bilim insanları, cilt hücrelerini gençleştirmek için yeni bir teknik geliştirdiler. Buna göre yaşlanmayı tam 30 yıl geriye çevirebilecekler.

08 Nisan 2022 Cuma 11:31
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Gençliğin sırrı bulundu… 30 yıl geri dönmek mümkün

Cambridge Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, cilt hücrelerini otuz yıl geriye döndürebileceklerini iddia ettikleri bir çalışma ortaya koydular.

Daily Mail’in haberine göre, çalışmada, yaşlanan hücreler, kolajen üreten cilt hücrelerinin karakteristik özelliklerini yeniden kazandı. Uzmanlar, elde ettikleri bulguların yaşlanmayı tedavi etmek için hedefe yönelik bir yaklaşıma yol açabileceğini söylüyor.

Deneylerde, yaşlanan hücreler, vücudu bir arada tutan ve güçlü tutan bir protein olan kolajen üreten fibroblast adı verilen cilt hücrelerine daha çok benziyordu. İnsan derisindeki fibroblast sayısı yaşla birlikte giderek azalıyor. Bu hücreler de insanlar yaşlandıkça buruşuyor.

“ESKİ HÜCRELERİ DE GENÇLEŞTİRDİK”

eLife dergisinde yayınlanan çalışmada, insanlar yaşlandıkça, hücrelerinin işlev görme yeteneğinin azalıp yaşlanma belirtileri biriktiği belirtildi. Eski hücreler de dahil olmak üzere hücreleri onarmayı veya değiştirmeyi amaçlayan rejeneratif biyolojiden yararlanan araştırmacılar, bu alandaki en önemli araçlardan biri olan, “uyarılmış” kök hücreleri yaratmayı denediler.

Cambridge Üniversitesi Babraham Enstitüsü’nde yapılan çalışmada, araştırmanın başındaki isim Dr. Diljeet Gill, “Sonuçlarımız, hücreyi yeniden programlama anlayışımızda ileriye doğru büyük bir adımı temsil ediyor. Hücrelerin işlevlerini kaybetmeden gençleştirilebileceğini ve gençleştirmenin eski hücrelere bazı işlevleri geri kazandırabileceğini kanıtladık. Hastalıklarla ilişkili genlerde yaşlanma göstergelerinin tersini de görmüş olmamız, bu çalışmanın geleceği için özellikle umut verici” dedi.

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