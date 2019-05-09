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Genellikle 40 yaş üstü erkeklerde görülüyor

Küçük bir kas bezi olan prostat, spermi taşıyan ve onları güvende tutan önemli bir sıvı üretir. Yaşam için hayati olmasa da, prostat üreme için çok önemlidir. Peki, prostat için hangi bölüme gidilir? Merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz...

09 Mayıs 2019 Perşembe 09:43
Genellikle 40 yaş üstü erkeklerde görülüyor
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İdrar yapmada zorlanma, sık idrara çıkma, idrarda kan görülmesi gibi belirtileri olan ve genelde 40 yaş üzeri erkeklerin yaşadığı prostat hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Prostat nedir? Prostat için hangi bölüme gidilir? Bilinmesi gereken tüm detaylar haberimizde…

PROSTAT NEDİR?

Prostat, mesane ve penis arasında yer alan ceviz büyüklüğünde bir bezdir. İdrar torbasının altında ve kalın bağırsağın yani rektumun önünde yer alır. Prostat spermi besleyen ve koruyan sıvı salgılar. Boşalma sırasında prostat bu sıvıyı üretraya sıkıştırır ve sperm ile birlikte semen olarak atılır.

Vasa deferentia (tekil: vas deferens), testislerden spinal seminal veziküllere sperm getirir. Seminal veziküller, boşalma sırasında semen sıvıya katkıda bulunur.

PROSTATI ETKİLEYEN DURUMLAR

Prostatın aşağıdakiler dahil tıbbi sorunlara neden olabileceği çeşitli yollar vardır:

Prostat kanseri

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Bu, yaşamları boyunca her 7 erkekten 1’ini etkileyen erkeklerde en sık görülen kanser türüdür. Yaklaşık 39 erkekten 1’i prostat kanserinden ölüyor.

Büyümüş prostat

Aynı zamanda iyi huylu prostat hipertrofisi (BPH) olarak da bilinir, bu 50 yaş ve üstü erkeklerin neredeyse tamamını etkiler.

İdrar yapmayı zorlaştırır ve nadiren ciddi durumlarda idrara çıkma işlemini tamamen önleyebilir. Çoğunlukla, genişleme geçiş bölgesinde meydana gelir.

Prostatit (prostat iltihabı)

Buna bazen bir enfeksiyon neden olur.

PROSTAT İÇİN HANGİ BÖLÜME GİDİLİR?

Prostat ile ilgili şüphesi olan kimselerin, hastanelerin Üroloji (Bevliye) kliniklerine başvurması gereklidir.

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Anahtar Kelimeler:
Prostat
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