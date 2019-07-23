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Genetik yapı değişikliğine uğrayan sıtma yayılıyor

Sivrisineklerce taşınan ve kan emmek için ısırmalarıyla bulaşan plasmodium parazitlerinin sebep olduğu sıtma, dünyada özellikle Güney Asya’da yayılmaya başladı. Bilim insanları, sıtma virüsünün ilaçlara dirençli yeni genetik yapılar geliştirdiğini açıkladı.

23 Temmuz 2019 Salı 14:07
Genetik yapı değişikliğine uğrayan sıtma yayılıyor

Bilim insanları, sıtmanın tedavisinde kullanılan ana sıtma ilacına karşı direnç kazanan iki sıtma virüsünün Kamboçya'dan başlayarak Vietnam, Laos ve Kuzey Tayland'da hızla yayılmaya başladığını açıkladı. Bilim insanları ilaçlara dirençlerini incelemek gen yapısını araştırdıkları sıtma virüsünün, ilaçlara dirençli KEL1/KEL2 isimli yeni genetik yapılar geliştirdiğini tespit etti.

İngiltere'nin Wellcome Sanger Enstitüsü, Oxford Üniversitesinden bir ekip ve Tayland Medihol Üniversitesi ile birlikte sıtma üzerinde çalışan Robert Amato, “Bu sıtma türünün yerli sıtma parazitlerinin yerini alarak Vietnam, Laos ve kuzeydoğu Taylan'da hakim olmaya başladığını keşfettik” dedi.

400 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

2017 yılında 220 milyon insanın sıtmaya yakalandığı, Afrika’daki Sahra bölgesinde çoğu çocuk ve bebek olmak üzere 400 bin kişinin öldüğü belirtildi.

İlk devresinde tespit edilmesi halinde sıtmanın kolay tedavi edildiği ancak ilaca dirençli sıtmanın dünyanın birçok bölgesinde özellikle de Güney Asya'da yayılmaya başladığı kaydedildi.

İHA

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