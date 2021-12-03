Geniş kapsamlı araştırma!

İngiltere’de yapılan geniş kapsamlı bir çalışma, Omicron varyantının neden olduğu başka bir ciddi hastalık dalgasını önleme umutlarını artırdı.

3 BİN KİŞİNİN BAĞIŞIKLIK TEPKİSİ ÖLÇÜLDÜ

Lancet'te yayınlanan çalışmada, İngiltere merkezli Cov-Boost denemesinin sonuçları paylaşıldı. Bilim insanları yapılan çalışma kapsamında, ikinci doz AstraZeneca veya Pfizer/BioNTech’in ardından iki ile üç ay sonra yedi Covid-19 güçlendiricisinden birini veya bir kontrol aşısı alan yaklaşık 3 bin kişinin bağışıklık tepkilerini ölçtü.

GÜÇLENDİRİCİ PFIZER/BIONTECH AŞISI ANTİKOR TEPKİSİNİ 8 KAT ARTIRDI

İki doz AstraZeneca'dan sonra Pfizer/BioNTech ile takviye edilenlerde, kontrollerden yaklaşık bir ay sonra 25 kat daha yüksek antikor seviyeleri bulundu. İki Pfizer/BioNTech aşısının ardından Pfizer/BioNTech’in güçlendirici dozu uygulandığında ise antikor seviyeleri sekiz kattan fazla yükseldi.

Bununla birlikte, çalışmadaki en güçlü üçüncü doz aşının, AstraZeneca grubunda antikor seviyelerini 32 kat ve Pfizer/BioNTech grubunda 11 kat artıran Moderna aşısının tam dozuydu. Moderna, İngiltere’de destekleyici programda kullanıldığında yarım doz olarak veriliyor.

"CİDDİ HASTALIĞI ÖNLEMEK İÇİN GEREKENİN ÇOK ÜZERİNDE ETKİYE SAHİPLER"

Southampton Üniversitesİ Hastanesi’nden NIHR klinik araştırma tesisinin deneme başkanı ve direktörü Prof. Dr. Saul Faust, “Bunlar, hastaneye yatış ve ölümü önlemek için gerekenin çok üzerinde, oldukça etkili güçlendiricilerdir. Yan etkiler değişiklik gösterse de, bunları bildiren çoğu insanda yorgunluk, baş ağrısı veya kol ağrısı vardı ve çalışmada hiçbir güvenlik endişesi bulamadı” diye konuştu.

T HÜCRE SEVİYELERİ DE ARTTI

Diğer taraftan bilim insanları, antikorların ötesinde, üçüncü doz aşıların T hücreleri üzerindeki etkisine de baktılar. Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca dahil olmak üzere güçlendiricilerin çoğu, insanların ilk iki dozu için sahip oldukları aşıdan bağımsız olarak T-hücre seviyelerini artırdı.

Araştırmacıların dikkatini çeken başka bir sonuç ise T-hücre tepkisinin, Wuhan'dan ortaya çıkan corona virüsün orijinal versiyonu kadar, endişe verici Beta ve Delta varyantlarına karşı da oldukça iyi olduğuydu.

Üçüncü dozların Omicron varyantı etkisiyle ilgili Faust şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bilim insanları olarak umudumuz, hastaneye yatış ve ölüme karşı korumanın bozulmadan kalmasıdır" dedi.

Çalışmaya dahil olmayan Nottingham Üniversitesi'nde moleküler viroloji profesörü Jonathan Ball da Faust'un iyimserliğini paylaşt:

"Delta varyantı gibi varyantlar, antikorların genel virüs öldürme etkisini azaltırken, T hücresi tepkileri hemen hemen etkilenmedi. MRNA aşısı güçlendirmelerinin hem antikorlarda hem de T hücrelerinde belirgin bir artış sağlaması, özellikle de Omicron varyantının ortaya çıkmasıyla dikkatimizin çekildiği şimdilerde harika bir haber. Bağışıklıktaki bu artışın, aşılarımızın ihtiyacımız olan korumayı sağlamaya devam edeceğinden eminim.”

ÜÇÜNCÜ DOZ UYGULAMASI 6 AY YERİNE ÜÇ AY SONRA YAPILMALI

Öte yandan, Cov-Boost çalışmasının ilk sonuçları, İngiltere Ortak Aşılama ve Bağışıklama Komitesi'nin, insanların aşı için beklemek zorunda oldukları süreyi altıdan üç aya kısaltma kararını destekledi.