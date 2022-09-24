Kuruyemişler arasında en popüler olanları ceviz, fındık, badem ve Antep fıstığı sürekli tüketiliyor. Daha az bilinen ancak çok faydalı olan kaju, yalnızca sağlıklı bir atıştırmalık olarak değil, aynı zamanda gerçek doğal antidepresanlar olarak da harikadır.

Tüm kuruyemişler ve yağlı tohumlar genellikle uzun sağlığa fayda listesine sahiptir, ancak bazılarının daha fazla şaşırtıcı etkileri vardır. Bunlar arasında, faydalı yağlar, B vitaminleri, magnezyum, esansiyel amino asitler ve beyin üzerinde faydalı etkileri olan diğer maddeleri içermesinin yanı sıra, anksiyeteyi ve stresi azaltabilen ve hatta hafif depresyon vakalarını tedavi edebilen kaju vardır.

Özellikle ruh hali üzerinde olumlu ve tamamen doğal bir şekilde hareket edebilen kajudaki bu besinler şunlardır:



Triptofan

Kaju mükemmel bir triptofan kaynağıdır. 100 gram kaju yaklaşık 400 mg triptofan içerir. Triptofan, çoğu bitkisel gıdada bulunan ve vücut tarafından üretilmediği için gıda yoluyla alınması gereken temel bir amino asittir.

Triptofan, mutluluk hormonu olarak da adlandırılan iyi ruh hali hormonu olarak bilinen serotoninin öncüsüdür. Beslenme yoluyla triptofan alınmazsa, vücut serotonini en etkili şekilde üretemeyeceği gibi, ürettiği serotonini de tam olarak kullanamaz. Triptofan ayrıca beyindeki serotoninin emilmesine de yardımcı olur.

Tüm bu nedenlerden dolayı, doğru miktarda kajunun antidepresanların yerini almaya layık olduğuna inanan uzmanlar vardır. Çünkü bu ilaçlar aynı zamanda serotonin seviyeleri üzerinde de etkilidir, ancak bunu kimyasal bir şekilde yaparlar. Bu, sentetik kimyasalların birçok farklı yan etkisi vardır.

Triptofan, serotonin öncüsü olmasının yanı sıra, uyku-uyanıklık ritmini düzenleyen bir hormon olan melatoninin de öncüsüdür. Bu nedenle akşamları bu amino asitten zengin besinlerin (kaju ve pirinç gibi) tüketilmesi tavsiye edilir. Rahatlamaya yardımcı olur ve daha iyi ve daha derin bir uyku sağlar.



Magnezyum

Kaju, bademden bile daha fazla magnezyum içerir. Magnezyum, sinir sisteminin düzgün çalışması için gereklidir ve vücutta magnezyumun iyi düzeyde olması, anksiyete ve depresyon riskini önlemeye yardımcı olur.



B6 Vitamini

Kajuda bulunan maddeler arasında vücutta serotonin emilimine yardımcı olan B6 vitamini de bulunur. Bu nedenle, sinir sistemi ve beyin sağlığını iyileştirmek ve depresyonu azaltmak için yararlıdır.



İyi yağlar

Kaju iyi yağlar açısından zengindir, birçok vücut işlevi için faydalıdır ancak aynı zamanda dengeli bir ruh halinin korunması ve depresyonun önlenmesi için de önemlidir. Bu nedenle iyi yağlar sadece kalp sağlığı için değil, aynı zamanda tuh sağlığı için de faydalıdır.

Depresyon, hafife alınmaması gereken ciddi bir sağlık sorunudur. Ciddi durumlarda, sadece kaju tüketerek kendi başınıza yapacağınız bir tedavi yeterli olamaz, bunun yerine profesyonellere güvenmek gerekir.

Sinir sistemi ve beyin için yararlı olan tüm maddeleri içeren bitkisel gıdalar açısından zengin sağlıklı bir diyet anksiyete, stres ve depresyonu uzak tutmaya iyi bir şekilde yardımcı olur.