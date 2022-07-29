Gerçekten günde 10.000 adım yürümeniz gerekiyor mu?

Hepimizin günde 10.000 adım atıyor olmamız gerektiği fikri, tıpkı her gece sekiz saat uyumak veya kahvaltının günün en önemli öğünü olduğunu kabul etmek gibi, çoğu insanın zihnine yerleşti. Ancak bu tam adım sayısı kesinlikle gerekli mi? Ya günde sadece 5.000 adım atabiliyorsanız? Bu bir şey ifade ediyor mu? İyi haber şu ki, evet, herhangi bir miktarda adım buna değer.

YÜRÜMENİN FAYDALARI NELERDİR?

KİLO VERMENİZE YARDIMCI OLABİLİR

Yürümek, kalori yakmanızı sağlar. Yaktığınız kalori sayısı, yürüme hızınıza, yürüdüğünüz mesafe ve kilonuza göre değişiklik gösteriyor. Kore'deki Sungkyunkwan Üniversitesi'nde yapılan küçük bir çalışmada, 12 hafta boyunca haftada üç kez 50 ila 70 dakika arasında yürüyen obez kadınların, bel çevrelerini inceltti ve vücut yağlarının yüzde 1,5'inin azalmasını sağladı.

MUTLULUK VERİR

Yürümek, fiziksel olarak daha iyi hissetmenize yardımcı olmanın yanı sıra, bu egzersiz şekli duygusal olarak daha iyi hissetmenize de yardımcı olabilir. Nebraska Üniversitesi'nden yapılan araştırmalar, düzenli yürüyüş yapmanın kaygı, depresyon ve olumsuz ruh halini azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir. Ayrıca benlik saygısını artırabilir ve sosyal geri çekilme semptomlarını azaltabilir.

VARİS GÖRÜNÜMÜNÜ İYİLEŞTİREBİLİR

Cleveland Clinic'e göre düzenli olarak yürümenin varisli damarların görünümünü ve ağrısını azaltmaya yardımcı olduğu kanıtlanmıştır.

YAŞA BAĞLI KAS KAYBINI ÖNLER

Purdue Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, yürümek yaşa bağlı kas kaybını azaltarak kas gücünüzü ve işlevinizi daha fazla korumanıza yardımcı olabilir.

SİNDİRİME YARDIMCI OLUR

Ağır bir yemek yedikten sonra televizyonun önündeki koltuğa çökmeyin. The New York Times'a göre, 30 dakika boyunca daire yürümek sindirim sisteminizdeki şeylerin hareket etmesine ve kan şekeri seviyenizi daha dengeli tutmanıza yardımcı olacak.

SAĞLIĞINIZIN İYİ OLMASI İÇİN GERÇEKTEN GÜNDE 10.000 ADIM YÜRÜMENİZ GEREKİYOR MU?

Uzmanlara göre; kısa cevap, hayır. Harvard Üniversitesi TH Chan Halk Sağlığı Okulu'nda epidemiyoloji profesörü olan Dr. I-Min Lee'ye göre, 10.000 adımlık hedef bilime dayalı değil, bir pazarlama stratejisiydi. Dr. Lee'ye göre, "Sayı muhtemelen bir pazarlama aracı olarak ortaya çıktı. 1965'te bir Japon işletmesi olan Yamasa Clock and Instrument Company, Japonca'da '10.000 adım metre' anlamına gelen Manpo-kei adlı bir pedometre sattı." Şirketin bu sayıyı seçmiş olabileceğini çünkü Japonca yazılmış 10.000 sayısının yürüyen bir insana benzediğini söylüyor.