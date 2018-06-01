Gergin annenin çocuğu daha az yemek yiyor!

Annenin gergin ya da sinirli olması, çocuğun beslenmesini olumsuz etkiliyor... Uzm. Dr. Süleyman Nazoğlu, "Annenin veya besleyicinin gergin olması çocukta gerginliğe ve huzursuzluğa neden olabilmekte ve beslenmenin giderek daha zorlaşmasına, beslenmenin zor olması da anneyi daha fazla huzursuzluğa itmektedir. Annenin daha kızgın olması sonucunda çocuk beslenmeyi daha erken bırakabilmektedir” dedi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Süleyman Nazoğlu, annenin gergin ya da sinirli olmasının çocuğun beslenmesini olumsuz etkilediğini söyledi. Uzm. Dr. Nazoğlu, “Çocuğa yemek yedirmek bir sanattır” dedi.

İHA'nın haberine göre; sağlıklı çocukların yaklaşık 4’te 1’inde yeme sorunu olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Nazoğlu, “Özellikle uygun olmayan yeme davranışı geliştikten sonra çözüm daha zor olacaktır. Araştırmalar beslenme sorunu olan çocukların annelerinin çocuklarına daha az konuşma yaptıkları, daha az temas ve duyusal uyarı verdikleri, daha az oyun oynadıklarını göstermiştir. Annenin veya besleyicinin gergin olması çocukta gerginliğe ve huzursuzluğa neden olabilmekte ve beslenmenin giderek daha zorlaşmasına, beslenmenin zor olması da anneyi daha fazla huzursuzluğa itmektedir. Annenin daha kızgın olması sonucunda çocuk beslenmeyi daha erken bırakabilmektedir” diye konuştu.

İŞTAHSIZ ÇOCUKLARA ARA ÖĞÜN

Bazı çocukların yemekle ilgilenmediğini ve iştahsız olduklarını belirten Nazoğlu, “Bu çocuklar çabuk doyarlar ve yerken dikkatleri çabuk dağılır. Genellikle 3-6 yaş grubundadırlar” dedi. Uzm. Dr. Nazoğlu, bu grupta yer alan çocukların ailelerine şu önerilerde bulundu:

“Çocuğunuzun beslenme öğün sayısını ve ara zamanı ayarlayın. Üç ana öğün ve bir akşamüzeri beslenme yapın. Yemek sunulduktan sonra 15 dakika içinde yemeğe başlanmalı ve yemek süresi 20 dakika olmalıdır. Bu sürelere uyulmuyorsa, yemek kaldırılmalı. Öğünler arası sadece su verilmeli. Meyve suyu veya çocuğunuzun istediği besinler hazırlanmamalı.”

YEMEK SEÇİYORSA ÖNCE SİZ YİYİN

Dr. Süleyman Nazoğlu, ileri derecede yemek seçen çocuklar için tavsiyelerde bulunarak, “Besin küçük miktarlarda sunulmalı. Yemek önce anne ve babanın tabağına koyulmalı ve çocuğun 10-15 kez denemesi sağlanmalıdır. Besin çocuğun ulaşabileceği bir yere bırakılmalı. Aile besini tüketirken örnek olmalı. Bir besini tüketirken kusma veya öğürme oluyorsa ısrar edilmemeli. Yeni besin normal zamanlarda yediği besine eklenerek miktar yavaş yavaş artırılmalı. Aile sakin kalmalı” ifadelerini kullandı.