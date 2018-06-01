Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
99171
ALTIN
193.398
DOLAR
4.5921
STERLİN
6.1943
EURO
5.3613
Kozmetik ürünlerdeki alerji tehlikesine dikkat!
Kozmetik ürün alırken dikkat!
Islak saçla uyumanın zararlarını bilseydiniz...
Islak saçla uyumanın zararlarını bilseydiniz...
Tam bir mucize sakın vazgeçmeyin!
Tam bir mucizeymiş!
Gözlüklü insanlar daha mı zeki?
Gözlüklü insanlar daha mı zeki?
WhatsApp'a yaş sınırı geldi
WhatsApp'a yaş sınırı geldi

Gergin annenin çocuğu daha az yemek yiyor!

Annenin gergin ya da sinirli olması, çocuğun beslenmesini olumsuz etkiliyor...

01 Haziran 2018 Cuma 15:40
Gergin annenin çocuğu daha az yemek yiyor!

Annenin gergin ya da sinirli olması, çocuğun beslenmesini olumsuz etkiliyor... Uzm. Dr. Süleyman Nazoğlu, "Annenin veya besleyicinin gergin olması çocukta gerginliğe ve huzursuzluğa neden olabilmekte ve beslenmenin giderek daha zorlaşmasına, beslenmenin zor olması da anneyi daha fazla huzursuzluğa itmektedir. Annenin daha kızgın olması sonucunda çocuk beslenmeyi daha erken bırakabilmektedir” dedi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Süleyman Nazoğlu, annenin gergin ya da sinirli olmasının çocuğun beslenmesini olumsuz etkilediğini söyledi. Uzm. Dr. Nazoğlu, “Çocuğa yemek yedirmek bir sanattır” dedi.

İHA'nın haberine göre; sağlıklı çocukların yaklaşık 4’te 1’inde yeme sorunu olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Nazoğlu, “Özellikle uygun olmayan yeme davranışı geliştikten sonra çözüm daha zor olacaktır. Araştırmalar beslenme sorunu olan çocukların annelerinin çocuklarına daha az konuşma yaptıkları, daha az temas ve duyusal uyarı verdikleri, daha az oyun oynadıklarını göstermiştir. Annenin veya besleyicinin gergin olması çocukta gerginliğe ve huzursuzluğa neden olabilmekte ve beslenmenin giderek daha zorlaşmasına, beslenmenin zor olması da anneyi daha fazla huzursuzluğa itmektedir. Annenin daha kızgın olması sonucunda çocuk beslenmeyi daha erken bırakabilmektedir” diye konuştu.

İŞTAHSIZ ÇOCUKLARA ARA ÖĞÜN 

Bazı çocukların yemekle ilgilenmediğini ve iştahsız olduklarını belirten Nazoğlu, “Bu çocuklar çabuk doyarlar ve yerken dikkatleri çabuk dağılır. Genellikle 3-6 yaş grubundadırlar” dedi. Uzm. Dr. Nazoğlu, bu grupta yer alan çocukların ailelerine şu önerilerde bulundu:

“Çocuğunuzun beslenme öğün sayısını ve ara zamanı ayarlayın. Üç ana öğün ve bir akşamüzeri beslenme yapın. Yemek sunulduktan sonra 15 dakika içinde yemeğe başlanmalı ve yemek süresi 20 dakika olmalıdır. Bu sürelere uyulmuyorsa, yemek kaldırılmalı. Öğünler arası sadece su verilmeli. Meyve suyu veya çocuğunuzun istediği besinler hazırlanmamalı.”

YEMEK SEÇİYORSA ÖNCE SİZ YİYİN

Dr. Süleyman Nazoğlu, ileri derecede yemek seçen çocuklar için tavsiyelerde bulunarak, “Besin küçük miktarlarda sunulmalı. Yemek önce anne ve babanın tabağına koyulmalı ve çocuğun 10-15 kez denemesi sağlanmalıdır. Besin çocuğun ulaşabileceği bir yere bırakılmalı. Aile besini tüketirken örnek olmalı. Bir besini tüketirken kusma veya öğürme oluyorsa ısrar edilmemeli. Yeni besin normal zamanlarda yediği besine eklenerek miktar yavaş yavaş artırılmalı. Aile sakin kalmalı” ifadelerini kullandı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İyot eksikliği çocuklarda zeka geriliğine neden oluyor
İyot eksikliği çocuklarda zeka geriliğine neden oluyor
Kozmetik ürünlerdeki alerji tehlikesine dikkat!
Kozmetik ürünlerdeki alerji tehlikesine dikkat!
Mutlu ve aşk dolu bir evlilik için…
Mutlu ve aşk dolu bir evlilik için…

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim