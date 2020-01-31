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Gıda analiz sonuçları açıklandı

Numune alınan 51 üründen 5’inde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

31 Ocak 2020 Cuma 15:28
Gıda analiz sonuçları açıklandı

 Tarım Dairesi’nin analizlerinde 51 ithal üründen 46’sının, 10 yerli üründen 6’sının temiz çıktığı belirlendi. İthal ürünlerden kabak ve salatalıkta; yerli ürünlerde pazı, dolmalık biber ve sivri biberde limit üstü bitki koruma ilacı tespit edildi. Pazılarda, yasaklı ve tavsiye dışı ilaç kullanıldığı da açıklandı.

Tarım Dairesi’nin 24-30 Ocak tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarına göre, numune alınan 51 üründen 5’inde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

İthal ürünlerde limit üstü bitki koruma ürünü saptanan Nuri Ersoy Ltd.’e ait kabakta, Onbaşı İşletmeleri’ne ait salatalıkta, Emine Güvensoylu’ya ait salatalıkta ve Deftera Gıda’ya ait salatalık, firmaların kendi isteği üzerine menşeine iade veya imha edilecek.

Yerli üretimlerde numune alınan 10 üründen 4’ünde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Gazimağusa’dan Musa Dağtepe’ye ait pazıda, Ozanköy’den Serpil Bayur’a ait pazıda yasaklı ilaç ve yüksek limitli tavsiye dışı ilaç bulundu ve ürünler imha edildi.

Çatalköy’de Tar-San Ltd.’e ait dolmalık biberde ve sivri biberde limit üstü bitki koruma ürünü olduğu belirlendi. Ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Anahtar Kelimeler:
GıdaAnallizHaberSonuçLimitüstü
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VATANDAŞ 2020-01-31 16:18:25

YÜKSEK MİKTARDA İLAÇ KALINTISI VAR İSE BU ÜRETİCİNİN HATASIDIR. EL ALTINDAN MARKETLERE VERİLENLER NE OLACAK MARKETLERİ DE KONTROL EDİN. FAZLA İLAÇ KULLANANA DA YÜKSEK CEZA UYGULAYIN

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