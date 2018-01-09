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Glutensiz gıdalar düşünüldüğü kadar sağlıklı değil

Uzmanlar glutensiz gıdaların sağlıksız gıdalar için bir alternatif olamayacağını açıkladı.

09 Ocak 2018 Salı 17:29
Glutensiz gıdalar düşünüldüğü kadar sağlıklı değil
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Avustralya'daki Monash Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan klinik epidemiyoloji uzmanı ve gastroenterolog Suzanne Mahady, sağlıksız gıdalar yerine bir alternatif olarak görülen glutensiz gıdaların gluten proteinine karşı kronik alerji hastalığı olarak bilinen çölyak hastalığına sahip olunmadığı sürece tüketilmemesi gerektiğini açıkladı.

Mahady The Conversation dergisinde yayınlanan açıklamasında, "Çölyak hastalığına sahip olmayan insanlar için gluten içermeyen diyetlerin sağlığa yararlı olduğunu iddia eden bilimsel bir kanıt bulunmuyor. Bunun tersinde glutensiz gıdalar içeren diyetlerde tahıllardan kaçınılması düşük lif alımı sebebiyle zararlı olabilir" dedi.

Glutensiz gıdaların gittikçe yaygınlaşmasının birçok insanın düşündüğü gibi sağlıklı olamayabileceğini söyleyen Mahady, "Glutensiz gıdalar, son zamanlarda ortaya çıkan 'sağlıklı yaşam trendi' nedeniyle sağlıklı olarak görülüyor; ancak, bu argümanı destekleyen bilimsel bir kanıt yok" dedi.

Toronto Üniversitesi'nde 1999 yılında bilim insanları tarafından yapılan araştırmada, buğday lifinin tüketiminin kandaki trigliserid düzeylerini düşürerek kardiyovasküler hastalığa karşı fazladan koruma sağladığı ortaya konmuştu. Araştırmacılar, 26 yıl boyunca binlerce katılımcının verilerini analiz ettikten sonra, çölyak hastalığı olmayan kişilerin glutensiz diyetleri izlemeleri için teşvik edilmemesi gerektiği sonucuna vardı.

Doğan Haber Ajansı

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Son Güncelleme: 09.01.2018 18:32
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