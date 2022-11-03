Göbek yağından anında kurtulun!

Göbek kısmında biriken karın yağları birçok kişi için büyük bir problemdir. Göbek yağı sadece görsel bir problem değil, aynı zamanda yüksek tansiyon, diyabet ve karaciğer hastalığı riskini de artıran bir sağlık sorunudur.

Birçok insan daha düz bir karın için diyete başlar, ancak sadece diyetinizi akıllıca planlayarak ve günlük egzersiz yaparak göbek yağlarından kurtulabilirsiniz.

Viseral yağ dokusu, yani karın boşluğundaki yağ hücreleri kan yağlarının ve kan şekeri seviyelerinin yükseldiği metabolik süreçlerin başlamasına veya artmasına yol açar. Süreç metabolik sendrom ve diğer hastalıkların gelişmesini tetikler.

Bel çevresi ölçümü

Göbek yağının artmasıyla ortaya çıkan abdominal obezitenin varlığı veya derecesi sayısal olarak değerlendirilebilir. Bel çevresi, nefes verdikten sonra bel yüksekliğinde (alt kaburga ile kalça bıçağının ortasında) ölçülmelidir.

Erkekler için bu sayı 94 cm'nin üzerinde patolojiktir ve 102 cm'nin üzerinde kalp ve damar hastalıkları riski artar. Kadınlarda anormal değer 80 cm'nin üzerindedir ve 88 cm'nin üzerindeki bir değer kalp ve damar hastalıkları riskinin artması anlamına gelir.

Göbek yağının tehlikeleri

Göbek bölgesinde yağ birikmesi yüksek tansiyonu tetikleyebilir veya şiddetlendirebilir. Obezite ve tansiyon değerleri arasında açık bir bağlantı vardır. Yüksek tansiyon hastaları için kilo kaybı her zaman önerilir.

Birçok ek sorunu (örneğin kısırlık, diyabet) içeren insülin direnci de göbek yağının tehlikeleri arasındadır. Artan kan şekeri seviyesine ek olarak, hücrelerin insüline duyarlılığı bozulur ve bunun sonucunda pankreas hücrelerinden daha fazla insülin salınır. Göbek yağı birikimi ile diyabet geliştirme ve kötüleşme riski, temel olarak insülin direnci mekanizması yoluyla önemli ölçüde artar. Tip 2 diyabet kalıcı kilo kaybı ile ilk aşamalarda iyileştirilebilir ve tersine çevrilebilir.

Göbek çevresinde yağ birilmesi ile kandaki yağ değerleri olan kolesterol ve trigliserit seviyeleri yükselerek dolaşım üzerinde zararlı etkilere nden olur. Birikmiş yağ ve yüksek trigliserit seviyeleri karaciğer yağlanmasına yol açar. Bu, uzun bir süre boyunca fibrozis ve karaciğer sirozuna yol açabilen zamanımızın popüler bir hastalığıdır.

Kalp ve koroner arter hastalıklarının görülme sıklığı önemli ölçüde artmakta olup, dünya çapında önde gelen ölüm nedenidir. Aynı şekilde başta kireçlenme, tıkanıklık ve felç olmak üzere serebral damar hastalıklarının görülme sıklığı da artmaktadır. Tüm bu hastalıklar, göbek yağının fazlalığıyla doğru orantılıdır.

Göbek bölgesinde yağ birikmesi durumunda kadınlarda adet ve yumurtlama bozuklukları ve kısırlık gelişebilir.

Hareketsiz bir yaşam tarzı ile birlikte göbekte yağ birikmesi hemoroid gelişimine de katkıda bulunur. Obezite ve abdominal obezite ile kanser gelişme riski de artar.

Göbek yağını eritmek için en iyi 10 süper gıda

Düzenli olarak ne yiyeceğinizi bilmek göbek yağına karşı savaşın yarısıdır. Diğer bir faktör de günlük egzersizdir. Etkili bir diyet ve egzersiz ile göbek bölgesinde biriken yağlar kararlı bir şekilde kaybedilebilir.

İşte diyetinizde göbek yağının yakılmasına destek olacak 10 süper gıda:

Badem

Badem çok sayıda sağlıklı yağ içerir. Bunlar tekli doymamış ve çoklu doymamış yağlardır ve bu yağlar aşırı yemekten kaçınmanıza yardımcı olur. American Journal of Clinical Nutrition'da yapılan bir araştırma, badem yemenin açlığı bastırdığını ve ayrıca kalp hastalığına karşı koruduğunu kanıtlamıştır.

Bademdeki yüksek magnezyum içeriği, sağlıklı kasların korunmasına yardımcı olur ve daha fazla yağ yakmak istediğiniz içni sağlıklı kaslar size fayda sağlar.

Ayrıca bademin yüksek lif içeriği daha uzun süre tok kalmanızı sağlar. Bademleri her zaman evde tutun ve atıştırmalık olarak, salatada veya başka yemeklerde yiyin.

Karpuz

Uzmanlar, karpuzun göbek yağını azaltmak için mükemmel bir meyve olduğunu söylüyor. Bu meyve yüzde 91 sudur, bu nedenle doğal bir idrar söktürücü görevi görür. Tükettikten sonra daha uzun süre tokluk hissi verir ve ayrıca detoks etkisi gösterir.

Bu sulu bitki B1, B6 ve C vitaminlerinin yanı sıra magnezyum ve potasyum açısından son derece zengindir. Kalorisi düşüktür ve kolesterol içermez.

ABD'de yapılan bir deney sırasında, 8 hafta boyunca günde 2 bardak karpuz suyu içmenin vücut ağırlığını ve özellikle göbek çevresinde biriken yağları azalttığı belirlendi. Düzenli karpuz tüketimi, koroner arter daralması ve kalp hastalığı riskini de azaltır.

Fasulye

Çeşitli baklagiller düzenli tüketimi, göbek yağlarından kurtulmaya, kasları güçlendirmeye ve sindirimi iyileştirmeye yardımcı olur.

Fasulye, büyük bir çözünür lif kaynağıdır. Bu lif türü özellikle göbek yağını hedefler ve yağın vücuttan atılabilmesi için parçalanmasına yardımcı olur. Ayrıca fasulyedeki protein vücuda enerji sağlar. Salatalar, çorbalar veya diğer fasulye yemekleri hazırlayarak bu sebzeyi kolayca diyetinize dahil edebilirsiniz.

Kereviz

Düz bir karın için tabağınızı kereviz gibi yeşil yapraklı sebzelerle doldurun. Kereviz, neredeyse hiç kalori içermez, ancak kilo vermenize yardımcı olan lif, kalsiyum ve C vitamini bakımından zengindir.

Sindirim sisteminizi temizlemek için öğle veya akşam yemeklerinden önce yarım bardak kereviz suyu için. Salatalara veya çorbalara kereviz de ekleyebilirsiniz. Kerevizde bulunan apigenin maddesi yumurtalık kanseri riskini de azaltır.

Salatalık

Salatalık, kalorisi az olan son derece ferahlatıcı bir sebzedir. Salatalığın yüzde 96'sı sudur ve mineraller, lifler ve vitaminlerle doludur.

Günlük salatalık tüketimi, vücuttaki toksinleri atmanın etkili ve sağlıklı bir yoludur ve aynı zamanda kilo vermeye de yardımcı olur. Salatalık ayrıca yüksek B ve C vitamini içeriği sayesinde parlak bir cilt verir.

Domates

Büyük bir domates sadece 33 kaloriye sahiptir. Öte yandan, kandaki yağ seviyesini azaltan ve böylece göbek yağını kontrol etmeye yardımcı olan 9-oxo-ODA adlı bir bileşik içerir. Bu bileşik ayrıca obezite ile ilişkili kronik hastalıkların tedavisinde de yardımcı olur.

Domateslerde bulunan antioksidan likopen kırışıklıkları azaltır, kolesterolü düşürür ve kanserle savaşır. Domatesler harika bir demir ve potasyum kaynağıdır ve ayrıca A ve C vitaminleri içerir. Sağlığınız için her gün çiğ veya pişmiş domates tüketin.

Avokado

Avokado, tekli doymamış ve çoklu doymamış yağlar ve lesitin yardımıyla vücut ağırlığını düzenlemeye yardımcı olur.

Yüksek lif içeriğinden dolayı açlığı bastırır. Ayrıca avokadonun birçok iyileştirici (antibakteriyel, antifungal) ve güzelleştirici (yaşlanma önleyici) etkileri vardır.

Elma

Elmalar, mideyi doldurmaya yardımcı olan çok sayıda lif, flavonoid, fitosterol ve beta karoten içerir. Elma tüketimi, gün içinde aşırı yemeyi önler. Yapılan bir araştırmaya göre, günde 3 veya daha fazla elma yiyen kadınlar, yemeyenlere göre daha hızlı kilo veriyor.

Elmanın doğal bileşenlerinden biri olan pektin kilo vermenize yardımcı olur. Pektin açısından zengin meyveler genellikle daha fazla çiğneme gerektirir ve bu bileşik midede çözündüğünde kolesterol ve yağı bağlayan jöle benzeri bir maddeye dönüşür. Ayrıca pektin, kolon kanseri gelişme riskini azaltır ve elmadaki antioksidanlar ve C vitamini kırışık önleyici etkiye sahiptir.

Kiraz

ABD'de yapılan bir araştırma, kiraz içeren bir diyetin kalp hastalığı ve metabolik sendrom semptomlarını azalttığını bulmuştur. Metabolik sendrom, göbek yağı, kalp hastalığı ve diyabet geliştirme riskini artırır.

Kirazlar vücudun kolesterol seviyelerini düşürür ve vücut yağını büyük ölçüde azaltır. Antioksidan özellikleri gençleştiricidir ve genel olarak sağlığı iyileştirir.

Ananas

Bu tropikal meyve, iltihap önleyici özelliklere sahip olan bromelain adı verilen bir enzim içerir. Bu enzim proteinleri parçalar ve aşırı yemeye karşı çok etkili bir koruma sağlar. Böylece göbek yağının azalmasına yardımcı olur.

Yapılan araştırmalar, bromelainin antibakteriyel özelliklerinin ishale neden olan bakterileri yenerek zararlı bakterilerin büyümesini durdurabildiğini göstermektedir. Ananas ayrıca bol miktarda manganez, tiamin, bakır, lif, B6 ve C vitaminleri içerir.

Bu bitkiler ile göbek yağlarından daha kolay kurtulabilirsiniz ancak bu yöntemlerin ancak düzenli egzersiz ile etkili olduğunu unutmayın.