Göğüslerinin büyümesini durduramıyor! Ameliyat olmazsa...

Londra'nın güneybatısındaki Battersea'den 24 yaşındaki Araba Banson, eşine az rastlanan bir durumla karşı karşıya.

19 yaşına kadar her şeyin normal gittiğini hatta sütyen bile takmak zorunda olmadığını söyleyen genç kadının göğüsleri artık durmadan büyüyor. Göğüslerinin büyüklüğü yüzünden geceleri boğuluyormuş gibi olduğunu söyleyen Banson, aynı zamanda dayanılmaz sırt ağrıları çektiğini söylüyor.

Büyüyen göğüslerine sütyen bulmakta zorlandığını ve sürekli yeni sütyen almak zorunda kaldığı için ekonomik olarak da zorlanıyor.

DOKTORLAR AMELİYATA ALMIYOR

Durumu için defalarca doktora gittiğini belirten Banson, kilosu yüzünden geri çevrildiğini anlattı. Kilo vermek için spor salonuna giden genç kadın, mayıs ayında kürek çekme aletinde sırtında disk kayması yaşadığı için ayaklarını hareket ettiremedi.

Geçici olarak tekerlekli sandalyeye mahkûm olan genç kadın, zaman zaman nefes almakta zorluk çektiğini sözlerine ekledi. İngiltere’de devlet hastanesinde sıra beklemek yerine özel hastanede operasyon olmak için bağış kampanyası başlattı.