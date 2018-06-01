Göz dalması neden olur?

Göz dalması, gün içinde pek çok insanın başına gelebilen bir olaydır. Zaman zaman hepimizin gözleri dalar ve o anda etrafımızda olanın farkına varamayabiliriz. Göz dalmasının nedenleri ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde…

GÖZ DALMASI NEDEN OLUR?

Görüntü, her iki gözden gelen bilgiler ışığında oluşur. Bu oluşum sırasında iki gözden gelen bilgiler karşılaştırılır. Bunun olabilmesi için de, iki gözün optik eksenlerinin de,bakılan cisme doğru yönetilmesi gerekir.Göz refleksi, normalde görüşü kendiliğinden cisim üzerine kilitler.Bu kilitlemeyi bazen bilinçli veya yarı-bilinçli olarak da yapabiliriz.

Göz dalması, gözlerimizi çok uzaktaki bir noktaya bakıyormuş gibi yarı bilinçli olarak ayarlamamız sonucunda ortaya çıkan bir durumdur. Bu durumda, farkında olmadan baktığımız noktanın iki farklı ve ayrık görüntüsü oluşur. Görüntülerin ayrık olması nedeniyle de görüntü net değildir ve uzaklık belirsizdir.

GÖZ DALMASINA SEBEP OLABİLECEK BAZI DURUMLAR

– Yoğun hayat temposu sonucu çok yorulan bir kişinin günün ilerleyen saatlerinde gözleri dalmaya başlayabilir. Yorgunluk nedeniyle bakılan ya da yapılan şeye odaklanmakta zorluk çekilir.

– Kafasında birden fazla mesele olan kişiler çoğu zaman bulundukları ortamlardan koparak yarı bilinçli olarak bu meseleleri düşünmeye başlarlar ve sonuç olarak göz dalması olabilir.

– Yaşlılarda, özellikle nörolojik hastalık yaşayanlarda göz dalmaları sıklıkla görülebilir.

– Göz dalması, epilepsi nöbetlerinin de belirtilerinden biridir. Epilepsi hastalarında sıkça rastlanan bir nöbet tipi olan absans nöbetlerde hastanın kısa göz dalmalarıyla bilincini kısa süreli olarak kaybettiği görülür.

– Fazla stres altında ve depresyonda olan kişilerde de sıklıkla göz dalması yaşanabilir.

– Gözde ufak batmalarla birlikte olan göz dalmaları ise gözde meydana gelen ciddi hastalıklara işaret ediyor olabilir. Hemen bir doktora başvurulmalıdır.

KURU GÖZ NEDİR? BELİRTİLERİ NELERDİR?

Gözyaşı, gözün sağlıklı kalmasını ve göz kırpma hareketini yaparken rahat hissetmemizi sağlar. Bazı insanlarda gözyaşı üretimi azalır veya üretilen gözyaşı kalitesinde bozulma meydana gelir. Bu durumda ortaya çıkan rahatsızlık Kuru Göz olarak bilinir.