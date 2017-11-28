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Göz kapağı düşüklüğü baş ağrısı sebebi olabilir mi?

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Tuna, "Göz kapağı düşüklüğü baş ağrısı gibi sıkıntılara neden olabilir" dedi

28 Kasım 2017 Salı 17:57
Göz kapağı düşüklüğü baş ağrısı sebebi olabilir mi?
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Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Murat Tuna, göz kapağı düşüklüğünün olası etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yaş, çevresel faktörler ve genetik gibi birçok sebepten kaynaklanan göz kapağı düşüklüğünün, kozmetik olarak sorunlar yaratmakla beraber görme alanının daralması, baş ağrısı ve uzun süreli göz koordinasyonu gerektiren durumlarda sürekliliğin bozulması gibi sıkıntılara neden olabildiğini belirten Tuna, göz kapağı düşüklüğünün operasyonla düzeltilebileceğini bildirdi.

Tuna, şunları kaydetti: "Blefaroplasti; üst göz kapaklarının, alt göz kapaklarının ya da her iki kapaktan gevşek ve sarkmış deri, kas ve torbalanmalara yol açan yağ dokusunun çıkarılması şeklinde uygulanan bir operasyondur. Göz çevresinde daha canlı ve genç bir görünüm sağlamasının yanında görme alanının genişlemesi, gevşek kapak yapılarının tamiri ile fonksiyonel kazançlar da sağlar. Göz kapaklarını yeterli açma gayesiyle alın kaslarının kullanılması sonucu gelişen baş ağrılarını ve alın çizgilenmelerini önler.


Genel sağlık durumu uygun olan, aspirin gibi kanama pıhtılaşma zamanına etkili ilaç kullanmayan, lokal anestezi almasına engel durumu olmayan, ciddi göz hastalığı olmayan her sağlıklı bireye bu operasyon uygulanabilir. Gevşek ve sarkmış üst göz kapağı derisi, görme alanı problemleri, alt ve üst göz kapaklarında görülen torbalanmalar, gevsek ve sarkmış alt göz kapakları, alt göz kapaklarındaki aşırı çizgilenmeler gibi problemler bu operasyonla çözümlenir."

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