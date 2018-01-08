Göz seyirmesini önlemek için...

Göz seğirmesi yaygın olarak bilinenin aksine manevi olaylara işaret edebilecek bir durum değil, önemli sağlık problemlerinin habercisi olabilecek bir tablo. Göz seyirmesinin daha çok hırslı, mücadeleci ve stresli genç erişkinlerde görüldüğünü belirten uzmanlar, yoğun çay ve kahve tüketiminin göz seğirmesini tetikleyebildiğini söylüyor.

“Sağ gözüm sağlığa, sol gözüm varlığa” şeklinde yorumlanan ve önemsenmeyen bazı göz seğirmesi vakaları, görmeyi engelleme noktasına kadar gelebilir. Göz kapaklarında ortaya çıkan spazm sonucu gelişen göz seğirmesi ve dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Barış Sönmez, göz seğirmesinin, göz kapaklarında gelişen ani ve kısa süreli spazmlar nedeniyle ortaya çıktığını söyledi.

Kısa süreli bu spazmın genellikle görmeyi etkilemediğini, sıklıkla birkaç dakika sonra geçtiğini aktaran Uzman şunları aktardı:

“Dışarıdan bakıldığında görülmez ve görünüşü etkilemez. Nadiren birkaç saat ya da birkaç gün sürebilir. Hafif seyreden göz seğirmesinden hızlı bir şekilde kurtulmak için şunlara dikkat edilmelidir:



* Yeterli sürede ve kaliteli uykuya önem verin.

* Kardiyo yapın.

* Gevşeme ve germe egzersizleri yapın.

* Kahve ve çay tüketimini azaltın.



KAFEİN GÖZ SEĞİRMESİNİN SÜRESİNİ UZATIYOR

Yoğun çay ve kahve tüketimi göz seğirmelerini tetikleyebildiğini anlatan Dr. Sönmez, “Keyif için içilen kahvenin dozu günde 3-4 fincanı geçmemelidir. Yorgun ve stresli zamanlarda ister istemez daha sık ve yoğun miktarda çay kahve içilmektedir. Bu da göz seğirmelerinin sıklığını ve süresini artırabilir. Farkında olmadan kahve dışındaki yiyecek ve içeceklerden, bazen de bazı ilaçlardan yoğun miktarda kafein alımı gerçekleşebilir. Kış döneminde yaygın görülen soğuk algınlığının tedavisinde kullanılan birçok ağrı kesici ve ateş düşürücünün de kombine olarak kafein içerdiği unutulmamalıdır”dedi.

HIRSLI VE STRESLİ KİŞİLERDE DAHA ÇOK GÖRÜLÜYOR

Göz seğirmesinin sıklıkla hırslı, mücadeleci ve stresli genç erişkinlerde görüldüğünü belirten Dr. Sönmez, göz seyirmesinin diğer nedenlerini, “Ruhsal ve bedensel aşırı yorgunluk en önemli göz seğirmesi nedenleri arasında yer alır. Son birkaç hafta içerisinde yaşadığınız üzüntüler, kafanızı taktığınız ve uykunuzu kaçıran duygusal sıkıntılar da gözlerde seğirmeye neden olabilir" şeklinde özetleyerek şöyle devam etti:

“DIŞARIDAN GÖRÜNÜYOR MU?” ENDİŞESİ DE ATAKLARI TETİKLİYOR

Bazen göz seğirmesi günler hatta haftalarca sürebilir. Bu durum gerçekten can sıkıcıdır. Sosyal hayatınızı etkilemeye başlar ve bulunduğunuz ortamda “Acaba dışarıdan görünüyor mu?” endişesi yaşanır. İşte bu endişede de strese katkıda bulunur. Seğirme birkaç haftadan uzun sürüyor ve alınan basit önlemlere rağmen rahatlamıyorsa bir göz doktoruna muayene olmanızda fayda vardır.

SEĞİRME GÖRMEYİ AZALTACAK SEVİYEYE GELEBİLİR

Uzun süren göz seğirmesi can sıkıcı olabilir ve uzun dönemde yüzdeki diğer kasların da birlikte kasılmasıyla seyredebilir. Blefarospazm adı verilen bu hastalıkta seğirmeler, bir veya iki gözü birden kapatacak ve görmeyi azaltacak seviyeye kadar ulaşabilir. Daha çok 40 yaş üzerindeki kadınlarda ortaya çıkan bu durum ilerleyici olabilir ve tedavi gerektirir. Göz kapaklarındaki bu kas spazmı bazı nörolojik hastalıkların belirtisi olabilir."

BOTOKS İLE TEDAVİ EDİLEBİLİR

Daha çok kozmetik olarak yüz ve göz çevresindeki kırışıklıkları tedavi etmek amacıyla kullanılan botoksun, uzun yıllardır blefarospazm yani anormal göz seğirmesi tedavisinde de kullanıldığını söyleyen Dr. Sönmez, "Göz çevresindeki kaslara uygulanan botoks enjeksiyonları anestetik bir krem sürüldükten yaklaşık 10-15 dakika sonra yapılır. Etki genellikle birkaç gün içerisinde kendisini gösterir ve birkaç ay sürer. Spazmın şiddetine ve hastalığın seyrine göre bu enjeksiyonları birkaç kez tekrar etmek gerekebilir" şeklinde konuştu.