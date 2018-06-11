Göz tansiyonu görme kaybına yol açabilir!

İlk zamanlarında erken dönemde herhangi bir belirti vermeyen göz tansiyonunun, yavaş yavaş ilerlediği için görme alanındaki kaybın hasta tarafından hemen fark edilmediğini belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Gökhan Dinçer, “Erken teşhis ile ilerlemesi durdurulabilen hastalık olan göz tansiyonu için belirli periyotlarla göz muayenesi olmanız gerekmektedir. Bu hastalıkta nadir de olsa bulantı, kusma ayrıca ağrı ve görmede bulanıklık ortaya çıkabilir, bu belirtiler çıkmayabilir de” şeklinde konuştu.

İki çeşit göz tansiyonu (glokom) tipinin olduğunu açıklayan Dr. Gökhan Dinçer, “Açık açılı ve kapalı açılı olmak üzere bu hastalıkta açık açılı göz tansiyonunun belirtisi çok kesin ve net olmadığı için kişinin bunu anlaması daha zordur. Kapalı açılı göz tansiyonu tipinin belirtileri ise, günün ilk saatlerinde baş ağrısı, geceleri ışık etrafında ışıklı halkalar görmedir. Genel olarak göz tansiyonu yavaş yavaş artar ve bu sayede ağrı çok hissedilmez. Bu yüzden çoğu zaman hastalığı durdurma tedavisi için çoğu zaman geç kalınmış olur. Bunun için mutlaka belirle zamanlarda göz muayenesi olmanız gerekmektedir" dedi.