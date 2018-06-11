İki çeşit göz tansiyonu (glokom) tipinin olduğunu açıklayan Dr. Gökhan Dinçer, “Açık açılı ve kapalı açılı olmak üzere bu hastalıkta açık açılı göz tansiyonunun belirtisi çok kesin ve net olmadığı için kişinin bunu anlaması daha zordur. Kapalı açılı göz tansiyonu tipinin belirtileri ise, günün ilk saatlerinde baş ağrısı, geceleri ışık etrafında ışıklı halkalar görmedir. Genel olarak göz tansiyonu yavaş yavaş artar ve bu sayede ağrı çok hissedilmez. Bu yüzden çoğu zaman hastalığı durdurma tedavisi için çoğu zaman geç kalınmış olur. Bunun için mutlaka belirle zamanlarda göz muayenesi olmanız gerekmektedir" dedi.
Göz tansiyonu görme kaybına yol açabilir!
Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Gökhan Dinçer, "Gözünüzde hafif ağrılar oluyor ve bulanık görüyorsanız göz tansiyonu olabilirsiniz. Göz tansiyonunu erken teşhis ile ilerlemesi durdurulabilen bir hastalıktır" dedi.
11 Haziran 2018 Pazartesi 17:29