Merhaba sevgili okurlar,

Ben doktor İbrahim Azimli ve bugünkü yazımda sizlere göz travmalarını anlatacağım.

Göz travmaları tek başına göz yaralanmalarından çok sıklıkla diğer organ yaralanmaları ile birlikte meydana gelir. Hayatı tehdit eden yaralanmalar göz tedavisine başlanmadan önce mutlaka tedavi ile kontrol altına alınmalıdır.

Hastanın yaşamını kurtarmak görmeden daha öncelikle gelir. Hasta tam olarak değerlendirilip uygun olduktan sonra göz tedavisi yapılmalıdır.

Muayene yöntemleri:

Takılması zorunlu emniyet kemerleri, yüksek hızla dönen makineleri çalıştıran kişiler için koruyucu gözlükler gibi güvenlik önlemlerindeki artışa rağmen, göz travmalarına halen sıkça rastlanır. Bu nedenle her genel pratisyenin ve sağlık personelinin bir göz yaralanmasını fark edip ilk tedaviyi yapabilecek durumda olması gerekir. İlk tedaviden sonra hasta yaralanmasının değerlendirilmesi ve tam tedavi için bir göz doktoruna sevk edilmesi gerekir. Aşağıdaki tanıya yönelik seçenekler yaralanmanın şeklini kesin olarak belirlemeye yardımcı olur:

Hasta hikayesi:

Hastanın geçmişi ile ilgili tüm bilgilere ulaşılması yaralanmanın sebebi hakkında önemli ayrıntılar verecektir.

Çekiç veya iskarpela ile çalışılması neredeyse hemen her zaman bir göz içi yabancı cismi akla getirir. Kesme ve bileme işleri kornea da yabancı cisimleri akla getirir.

İnspeksiyon:

Göz yaralanmaları sıklıkla ağrıya ve ışık çakmasına neden olur. Yara almış gözün rahatlıkla ve hastaya en az acı verecek şekilde muayene edilebilmesi için birkaç damla uyuşturucu önerilir. Daha sonra travma belirtilerini incelemek için güçlü ışık kullanarak kornea ve konjonktiva muayene edilir. İç kısmı daha iyi görmek için göz kapakları ters çevrilebilir. Bundan hemen sonra yabancı cisim çıkarılır.

Kornea ve konjonktival yabancı cisim:

Bu alanlardaki yabancı cisimler, genel pratisyenlerin ve göz doktorlarının en sık karşılaştıkları acil durumlardır.

Havadan gelen yabancı cisimler ve özellikle kesme ve bileme disklerinden çıkan metal parçacıklar genellikle konjonktivaya ya da korneaya saplanır veya kendilerine dokuya giden bir yol açarlar.

Semptomlar:

Hasta, her göz kırpışta yabancı cisim duyumunu hisseder. Buna sulanma eşlik eder. Konjonktiva veya korneadaki yabancı cisimler genellikle ancak bir büyüteçle görülebilecek kadar küçük olurlar. Gözle görülebilir bir enfiltrasyon ya da pas halkası oluşmuş olabilir. Gözle görülür bir yabancı cisim yoksa, buna karşın fluoresceinle boyandığında korneada dikey çizikler görülüyorsa, yabancı cisim gözde demektir.

Tedavi:

Yabancı cisim, gömülü olduğu yerden ince enjektör iğnesi veya kanül ile çıkartılır. Yabancı cismin oluşturduğu hasarlı bölgede yabancı cisme ait pas veya lökosit infiltrasyonu bulunur. Hasarlı kısım, bir delici ile dikkatlice kazınır ve bir antibiyotikli göz merhemiyle tedavi edilir; gerektiğinde bandajlanır.

Künt göz travması:

Göz travmaları, künt travma sonucu oluşurlar. Bunların nedenleri arasında yumruk, top, şişe, göze gelen taş sıkça yer alır. Künt cismin çapının gözün kemiksi yapılarının çapından küçük olduğu yerlerde göz küresinin şiddetli deformasyonu meydana gelir.

Deformasyon, göz içi yapılarda çekilme oluşturarak yırtılmalarına neden olur. Genellikle gözün kısmında kanama olur ve bu durum arkadaki göz içi yapıların muayenesini engeller.

Tedavi:

Göz içindeki kanın çökmesini sağlamak için gözün derhal hareketsiz hale getirilmesi gerekir.

Sizlerin de görmüş olduğu gibi bazen göz travmaları kaçınılmazdır ve çoğunlukla göz küresinde kırıklarla birliktedir. Bu kırıklar ağrılı olduğundan öncelikle hastanın ağrısının giderilmesi gerekmektedir ve herhangi bir yabancı cisim ondan sonra araştırılmalıdır. Herhangi bir göz küresi kırığında cerrahi bir müdahale gerekebilir. Tüm bunları önlemek için gözümüzü korumalıyız, örneğin gözlük gerekliliğinde lens yerine gözlük takmak tercih edilebilir ve tehlikeli işlerde göz koruyucu önlemler alınabilir.

Haftaya yeni konular ile görüşmek dileğiyle.

Sağlıkla kalın.