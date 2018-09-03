Gözde arpacık nasıl anlaşılır? Gözde arpacık belirtileri şunları içerebilmektedir:

· Göz kapağı ağrısı

· Göz kapağının lokalize şişmesi

· Göz kapağı kenarlarından irin akıntısı

· Alt veya üst göz kapağında ortaya çıkan yumru

Ortaya çıkan bir dişinin arpacık belirtisi, enfekte göz kapağında odaklanan ağrının varlığıdır. Aprpacık ağrısı genellikle büyümenin durumu ile sınırlıdır, ancak enfeksiyon çevredeki dokuya yayılırsa, ağrı gözün altındaki yanak bölgesinde de oluşabilir.

Göz kapak ağrısının ilk belirtisi, etkilenen göz kapandığında veya ovuşturduğunda hissedilmektedir. İlk ağrı küçük bir batma hissi olarak nitelendirilmektedir, ancak apse olgunlaştığında sürekli ağrıya dönüşmektedir.

Göz kapağı şişmesi, gelişmekte olan bir arpacıktan bir sonraki belirtidir. Lokalize şişme, göz kapağı dokusunun belirli bir bölümüne sıvı birikimi sonucu oluşmaktadır. Göz kapaklarının şişmesi, kapağın sarkmış gibi görünmesine ve görsel problemlerin yaşanmasına neden olabilir.

Her göz kapağında yaklaşık 20 ile 40 adet mikro meibomian bezesi (yağ bezesi) bulunmaktadır. Meibomian bezlerinin işlevi, daha sonra gözyaşlarına karışan ve gözyaşının buharlaşmasını önleyen, gizli yağı üretmektir. Bakteri bu yağ bezlerinden birine bulaştığında ve daha sonra tıkandığında ortaya arpacık çıkmaktadır.

Arpacık göz kapağının kenarındaki meibom bezinin tıkanması, çoğu zaman da enfekte kirpik folikülünden kaynaklanmaktadır. Göz kapağında kabuklanma, sızlama ve rahatsızlık, genellikle bunun bir sonuç olarak ortaya çıkmaktadır.

Göz akıntısı, cilt hücrelerinin, mukusun, yağın ve uyku esnasında göz kapağı kenarlarında veya kirpiklerde biriken diğer artıkların bir birleşimidir. İrinin ne kadar sıvı olduğuna bağlı olarak, huysuz, yapışkan veya ıslak olabilmektedir.

Aşırı irin akıntısı, başka bir göz hastalığının ya da ilerleyen enfeksiyonun bir belirtisi olabilmektedir. Bazı durumlarda arpacık akıntısı o kadar şiddetlidir ki, uyku esnasında göz kapaklarını birbirine yapışmaktadır.

Şişkinlik yatıştıktan sonra, göz kapağında belirgin bir yumru oluşmaktadır. Bu yumru genellikle, arpacığın iyiye gittiğini göstermektedir.

Gözde arpacık oluştuğunda, gözkapağında kırmızı renkli bir yumru gibi görünür. Çoğu zaman, bir sivilceye benzemektedir. Yağ bezinin tıkanmasının bir sonucudur. Gitgide kırmızı bir renk alması birkaç gün içinde gelişmektedir, sonrasında ise içindeki irin boşalmakta ve arpacık iyileşmektedir.