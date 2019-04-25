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Gözde kızarıklık ve akıntı varsa nedeni bu olabilir

Tıp dilinde konjoktivit adı verilen çocuklarda ve yetişkinlerde sıklıkla rastlanan göz nezlesi hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde... İşte, göz nezlesi belirtileri ve tedavisi...

25 Nisan 2019 Perşembe 09:24
Gözde kızarıklık ve akıntı varsa nedeni bu olabilir
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Gözde kızarıklık, akıntı, sulu gözler veya göz kapaklarının yapışkanlığı, gözde yabancı cisim hissi ve göz kapaklarında şişme veya rahatsızlık gibi belirtilerle ortaya çıkan göz nezlesi ile ilgili bilinmesi gerekenler haberimizde… Göz nezlesi nedir? Göz nezlesi belirtileri ve tedavisi…

GÖZ NEZLESİ NEDİR?

Göz nezlesi göz kapağının iç yüzeyi ile gözün beyaz yüzeyinin bir kısmını örten konjonktiva adlı ince zarın iltihaplanması ya da enfeksiyon kapması sonucu oluşan bir rahatsızlıktır.

Konjonktivitlerin en yaygın nedenleri virüs ve bakterilerdir, ancak diğer nedenler alerjileri, ultraviyole ışığını ve kimyasal veya çevresel tahriş edicileri içerir.

Viral göz nezlesi, soğuk algınlığından da sıklıkla sorumlu olan aynı virüsler neden olur. Bu virüsler çok bulaşıcıdır (kişiden kişiye kolayca yayılır) Genellikle tek gözle başlar ve birkaç gün içinde diğer göze yayılır.

Bakteriyel göz nezlesi, çeşitli bakteri türlerinden kaynaklanır. Bakteriyel konjonktivit de bulaşıcıdır ve genellikle kısa süreli antibiyotik damla veya merhem kullanılmalıdır.

Alerjik göz nezlesi bulaşıcı değildir ve genellikle ilkbahar, yaz ve erken sonbaharda ortaya çıkar. Genellikle bitki polenleri ve çimlere maruz kalmakla tetiklenir. Hayvanlar veya toz akarlarına alerjisi olan kişiler yıl boyunca etkilenebilir.

Kimyasal veya tahriş edici göz nezlesi de bulaşıcı değildir ve aşağıdakileri içeren tahriş edici maddelere maruz kalmasından kaynaklanır:

– Yüzme havuzlarındaki klor
– Kontakt lensler
– Makyaj malzemeleri
– Yabancı objeler
– Göz yaralanması
– Yoğun ışık (yani kar körlüğü)
– Duman

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Konjonktivit, bazı tıbbi durumları olan kişilerde de ortaya çıkabilir. Bunlar arasında tiroid hastalığı, gut, belirli kanser tipleri, tüberküloz ve sifiliz bulunur.

GÖZ NEZLESİ BELİRTİLERİ

– Gözlerin beyazında pembe veya kırmızı bir renk oluşması
– Bir ya da iki gözde birden pütürlü ağrı
– Bir ya da iki gözde kaşınma ya da yanma hissi
– Özellikle sabahları göz kapaklarının veya kirpiklerin açılmaması
– Gözde aşırı sulanma
– Göz akıntısı
– Göz kapağı şişmesi
– Gözlerde çapaklanma
– Işığa karşı artan hassasiyet

GÖZ NEZLESİ TEDAVİSİ

Viral göz nezlesi tedavisi

Viral göz nezlesi için herhangi bir tedavi mevcut değildir. Herpes simplex virüsünden kaynaklanan göz nezlesinde doktorunuz antiviral bir ilaç reçete edebilir.

Bakteriyel göz nezlesi tedavisi

Bakteriyel göz nezlesi vakalarının yarısından fazlası tedavisiz bir ile iki hafta içinde iyileşmektedir. Genellikle antibiyotik göz damlalarıyla ya da kremleriyle tedavi edilir. Hastalığın tekrar nüksetmemesi için antibiyotiklerin sonuna kadar kullanılması önemlidir.

Alerjik göz nezlesi tedavisi

Alerjik göz nezleniz varsa, doktorunuz alerji için çeşitli göz damlaları reçete edebilir. Soğuk kompres ve yapay gözyaşı orta şiddetli vakaları tedavi etmede etkilidir. Daha şiddetli durumlarda ise steroit olmayan antienflamatuar ilaçlar ve antihistaminler kullanılır.

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Anahtar Kelimeler:
KızarıklıkGözHaber
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