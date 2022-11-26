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Gözeneklerin tıkanmasını nasıl önlersiniz?

Gözenekler, ciltteki bezlerdeki yağı ve teri serbest bırakan küçük açıklıklardır. Ölü cilt hücreleri, yağ, makyaj kalıntıları, bakteriler, kirleticiler veya kir biriktiğinde gözenekler tıkanabilir.

26 Kasım 2022 Cumartesi 22:38
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Gözeneklerin tıkanmasını nasıl önlersiniz?



Tıkanmış gözenekler sivilce, siyah nokta vb. sorunlara yol açar. Yüzde daha yaygın olur. Bununla birlikte kafa derisi, boyun, sırt, omuzlar ve göğüs dahil olmak üzere vücudun herhangi bir yerinde oluşabilirler.

Çoğu zaman havadaki nem sebebiyle, iklimdeki değişiklikler, gözeneklerin tıkanmasına sebep olabilir. Aynı şekilde kötü beslenme, stres ve kaygı, cildi ovma gibi sebepler de ciltte sorun yaratır. İşte gözeneklerin tıkanmasını önlemenin yolları…

Gözeneklerinizi sıkmaktan kaçının

Ciltteki gözenekleri sıkmak, sivilce izlerine ve daha fazla sivilce oluşumuna yol açabilir. Yüzdeki siyah noktalardan kurtulmak için ellerinizi veya cımbız gibi araçları kullanmayın. Gözenekleri sıkmak iltihaplı ve tahriş olmuş bir cilde yol açar.

Yüzünüzü yıkamayı unutmayın

Yüzünüzü temizlemek, cildinizi tıkanmış gözeneklerden arındırmanın en önemli adımlarından biridir. Besleyici özellikleri bilinen süt, aynı zamanda harika bir cilt temizleyicidir. Bu nedenle, süt bazlı bir yüz yıkama ürünü kullanmak, cilde zarar vermeden cildin derinlemesine temizlenmesini sağlayacaktır. İdeal olarak yüzünüzü günde iki kez yıkamak, tıkanmış gözeneklerle savaşmanıza yardımcı olacaktır.

İyice nemlendirin

Yüz iyice temizlendikten sonra, tıkalı gözeneklerle başa çıkmada bir sonraki önemli adım nemlendirmedir. E vitamini içeren bir nemlendirici, cildin anında temizlenmesini ve nemlenmesini sağlayacaktır.

Vücut doğal olarak gözenekler ürettiğinden, onlardan tamamen kurtulamazsınız. İyi planlanmış bir cilt bakımı rutini, gözeneklerinizin kir, yağ ve diğer safsızlıklarla tıkanmasını önleyebilir.

Anahtar Kelimeler:
CiltGözeneklerSağlık
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